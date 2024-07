CDT: Hitno izabrati novi DIK i sastav Odbora za izbornu reformu

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Skupštinu da hitno izabere članove stalnog sastava Državne izborne komisije (DIK) iz političkih partija i novi sastav Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Iz te nevladine organizacije (NVO) pozvali su Skupštinu da prekine devetomjesečno kršenje zakona i omogući da se lokalni izbori u više opština održe u uređenom ambijentu u kom je omogućena zaštita izbornih prava u skladu sa standardima za slobodne i fer izbore.

„Pozivamo Skupštinu da u hitnom roku izabere nove članove i članice Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu i omogući da to važno tijelo može da nesmetano funkcioniše i donosi odluke“, kaže se u saopštenju.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica rekao je da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano da se izborna komisija imenuje nakon konstituisanja novoizabrane Skupštine.

Kako je kazao, od okončanja procesa konstituisanja Skupštine Crne Gore prošlo je skoro devet mjeseci.

„DIK sve to vrijeme djeluje u sastavu koji nije u skladu sa zakonom“, naveo je Koprivica.

U DIK-u, kako je rekao, trenutno odlučuje predstavnica Pokreta za promjene – partije koja više nema parlamentarni status, a Pokret Evropa sad, koji je formalno najjači subjekt nove vlasti, uopšte nema predstavnika.

„Procedura izbora članova DIK-a je devet mjeseci zakočena partijskim interesima i kalkulacijama“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Koprivice, nadležni skupštinski odbor nije pokazao proaktivan pristup u prevazilaženju eventualnih nejasnoća u zakonu i traženju pravnog tumačenja koje bi omogućilo da se taj proces dovede do kraja.

„Podsjećamo da DIK ima nezamjenjivu ulogu u postupku zaštite biračkog prava i u lokalnim izborima, jer se njoj podnose prigovori protiv odluke, radnje ili propusta opštinske izborne komisije“, navodi se u saopštenju.

Kako je rekao Koprivica, Komisija koja djeluje u sastavu koji nije u skladu sa zakonom ne može donositi zakonite odluke o prigovorima, niti ima odgovarajući legitimitet koji je od esencijalne važnosti za zakonit izborni proces.

On je ocijenio da to može imati veoma negativne posljedice na predstojeće izborne procese i da ostavlja velike mogućnosti za zloupotrebe.

Koprivica je kazao da, pored DIK-a, ni Odbor za izbornu reformu trenutno nije konstituisan u skladu sa pravilima.

On je naveo da je odlukom o osnivanju tog odbora predviđeno da se formira na paritetnoj osnovi, i to po sedam članova iz parlamentarne većine i opozicije.

Prema riječima Koprivice, promjenom političke strane Bošnjačke stranke taj partitet je narušen, pa sastav Odbora nije u skladu sa Odlukom i na njegovim sjednicama ne mogu donositi valjane odluke.

„Moramo imati u vidu i činjenicu da su dvije članice tog Odbora prestale da budu poslanice i da su preuzele funkciju ministarki, što je dodatan razlog za hitno djelovanje Skupštine i po ovom pitanju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zato, u hitnom roku, veoma važno riješiti oba problema.

„Potrebno je izbjeći potencijalne probleme na izborima u Gusinju, Kotoru i Podgorici, kako se izmjene sastava DIK ne bi dešavale u septembru, u sred izbora, onda kad proces eventualno “zapne” oko nekog političkog interesa, mandata ili utvrđivanja pobjednika na izborima“, rekao je Koprivica.

Eventualna ponovna blokada Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, kako je kazao, značila bi novi gubitak vremena, opstrukciju i definitivnu potvrdu nepostojanja političke volje za jednu od najvažnijih demokratskih reformi društva.

