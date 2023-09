Ćalović Marković: Izuzetno važno da Vlada bude formirana što prije

Podgorica, (MINA) – Nova Vlada treba da bude formirana što prije, zbog nagomilanih problema i evropskih integracija, kazala je izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković i ocijenila da je moguće postići kvalifikovanu većinu potrebnu za reforme u pravosuđu.

Ćalović Marković je, u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, rekla da je što skorije formiranje Vlade izuzetno važno.

Ona je, odgovarajući na pitanje ko bi mogao činiti Vladu, kazala da je koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) učinila sve da od sebe napravi vrlo teško prihvatljivog partnera.

“Partnera za kojeg ne znate za šta se zalaže, šta možete da očekujete i ko donosi odluke – oni ili njihovi finansijeri iz inostranstva“, navela je Ćalović Marković.

Ona je dodala da bi svakome, osim nekom krajnjem političkom kalkulantu, bilo teško da uđe u tako ozbiljno partnerstvo, kao što je formiranje izvršne vlasti s nekim od koga ne možete znati šta da očekujete.

Ćalović Marković je kazala da je jedan od lidera koalicije ZBCG Andrija Mandić pričao jedno tokom kampanje za predsjedničke izbore, a da su u kampanji za parlamentarne par mjeseci kasnije “okrenuli ploču”.

“Zalažu li se za nekakve ekstremne nacionalne teme, ili za reforme u državi i pomirenje? Ne može i jedno i drugo. Ne možete se osloniti na ono što oni pričaju, jer to promijene triput u toku dana”, naglasila je Ćalović Marković.

Ona je rekla da razumije da predsjednik države Jakov Milatović ima neku obavezu prema ZBCG, jer ga je ta koalicija podržala u drugom krugu predjedničkih izbora.

“Mislim da je potpuno neprihvatljivo eliminisati zato što to kaže neko iz međunarodne zajednice. Građani Crne Gore glasaju tu partiju i svi bi trebalo da budemo jednaki i da imamo pravo da naši izabrani predstavnici obavljaju vlast”, istakla je Ćalović Marković.

Ona je naglasila da ipak nije problem pitanje uticaja međunarodne zajednice, nego ponašanje ZBCG.

“Niti znate šta oni hoće, niti možete da predvidite nevjerovatne poteze koje povlače, na koje su možda i natjerani od svojih finansijera iz inostranstva”, kazala je Ćalović Marković.

Ona smatra da je moguće u Skupštini postići većinu potrebnu za reforme u pravosuđu.

Ćalović Marković je upitala zašto bi, ako neko želi da bude uključen u to, morao biti „potplaćen“ funkcijom u izvršnoj vlasti.

Ona je pitala zašto bi, ako su svi iz „tridesetoavgustovske većine“ obećavali da će se reformisati pravosuđe, uslov bio da obavljaju neku funkciju u izvršnoj vlasti.

„Zar ne bi bila njihova obaveza i odgovornost da učestvuju u reformama, čak i ako ne podržavaju izvršnu vlast, ili ćemo da ostavimo kadrove Milivoja Katnića i Vesne Medenice”, navela je Ćalović Marković.

Ona je ocijenila da će izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore biti prilično negativan, zato što se, kako smatra, stalo sa reformama.

Ćalović Marković je kazala da je posebno razočarao način na koji se vode pregovori.

Prema njenim riječima, ponovo se vode pregovori oko „fotelja“, a ne šta ko želi i treba da realizuje.

Ćalović Marković je kazala da se sistem ne može promijeniti “preko noći”, ali da je problem što se od novih vlasti ni ne čuje kako će mijenjati taj sistem.

Kako je navela, i kada krenu da ga mijenjaju, mijenjaju ga tako što ga preuzimaju.

„Ne trude se da grade institucije, nego da preuzmu sistem od Demokratske partije socijalista (DPS) tako što će da stave svoje ljude da rade isto što je radio DPS. U nekim slučajevima, vidjeli smo čak i gore nego DPS, recimo kad je u pitanju partijsko zapošljavanje“, rekla je ona.

Ćalović Marković je kazala da je DPS imao 30 godina i da su, kako je navela, postepeno zapošljavali svoju partijsku administraciju.

„Ovi su za tri godine zaposlili ne znam koliko hiljada ljudi, tu nema nikakve selekcije u smislu kvaliteta, da li neko zna nešto, da li zna posao, nego samo na osnovu toga kojoj partiji pripada“, dodala je Ćalović Marković.

Ona je rekla da „u nekim djelovima državne uprave imamo potpuni raspad sistema, da nemamo ljude koji znaju da rade taj posao i organizuju stvari, i da dolazimo u sve dublji problem“.

Ćalović Marković je istakla da je neshvatljivo da tri godine nakon promjene višedecenijske vlasti ne postoje nikakva rješenja kada je u pitanju reforma pravosuđa.

Ona je rekla da što prije treba početi razgovor o vetingu u pravosuđu, jer smatra da je pravosuđe u Crnoj Gori korumpirano.

Ćalović Marković je kazala da bi, imajući u vidu da Crna Gora ima mali broj kadrova, bilo važno krenuti u neku vrstu faznog sprovođenja lustracije.

“Prvo na vrhu – Vrhovnom, Apelacionom, Višem sudu – u onim sudovima koji sude slučajeve organizovanog kriminala i visoke korupcije, koji bi trebalo da sude kolegama kao što je Vesna Medenica”, navela je Ćalović Marković.

Ona je kazala da je zato neophodno što prije dobiti Vladu, ali da je veliko pitanje da li će do toga doći.

“Zamislite samo uticaj Đukanovića i Vučića na političke strukture u Crnoj Gori. Pri čemu pričamo o poslanicima Pokreta Evropa sad, koji se nikad nijesu bavili politikom, nijesu bili izloženi bilo kakvoj vrsti pritiska, pogotovo javnom, a da ne pričamo o podmuklim pritiscima iza scene“, rekla je Ćalović Marković.

Ona je navela da se teško snaći „između čekića i nakovnja“ i ocijenila da će biti vrlo teško formirati vladu.

„Ali, mislim da u jednom trenutku većina političkih partija nema interes da se održe novi izbori, zato što na njima ne mogu imati bolje rezultati, ali i zato što su neke partije koje imaju čistije finansije potrošile dosta novca za izbore i vrlo teško bi došli do sredstava“, rekla je Ćalović Marković.

Ona je kazala da je reakcija Milatovića na zahtjev MANS-a da se objave troškovi njegovog službenog puta u Hrvatsku, odlična.

“Mislim da će biti važno, iako je sitnica, ali pokazuje odnos prema transparentnosti i trošenju javnih fondova. Nadam se da će Milatović to ubrzo i objaviti, pa ćemo vidjeti kako će se premijeri i ministri ponašati, jer tek oni ne bi trebalo da skrivaju te podatke”, dodala je Ćalović Marković.

