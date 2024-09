BS u skupštinsku proceduru predala Predlog Rezolucije o genocidu u Šahovićima

Podgorica, (MINA) – Klub poslanika Bošnjačke stranke (BS) predao je danas u skupštinsku proceduru Predlog Rezolucije o genocidu u Šahovićima.

Kako je saopšteno iz BS-a, predlog je potpisalo svih šest poslanika te partije.

Iz BS-a su podsjetili da je Predlog Rezolucije o genocidu u Šahovićima inicirao Odbor za obilježavanje stogodišnjice genocida u Šahovićima, na čijem su čelu reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić kao predsjednik i akademik Šerbo Rastoder potpredsjednik.

“Istinskog suočavanja s prošlošću nema dok se ne bude govorilo o svim zločinima koji su se desili i koji opterećuju prosperitetniju budućnosti za sve naše građane. Preduslov za bolje odnose jeste utvrđivanje odgovornosti i jasna osuda svih tih zločina”, navodi se u saopštenju BS-a.

Kako se ističe, pokolj koji se dogodio u Šahovićima, i to u mirnodopskom periodu, za svakog Bošnjaka je jedna velika rana i bol, koja je svježa i danas, 100 godina nakon tog zločina.

“I svakako da zaslužuje da se ovo društvo prema njemu jasno odredi, da dobije obilježje, ali i da dobije svoje mjesto u kolektivnom učenju i pamćenju svih građana Crne Gore, kao izraz civilizacijskog odnosa prema ovom zločinu, ovakvim zločinima uopšte, ali i iz pijeteta prema žrtvama i poštovanja prema njihovim porodicama i potomcima”, kazali su iz BS-a.

Iz te partije su naglasili da očekuju od kolega poslanika iz drugih političkih partija da se odgovorno odnesu prema tom pitanju i podrže Rezoluciju.

“Ove godine se upravo obilježava stogodišnjica genocida i vjerujemo da je krajnje vrijeme da se, na bazi nespornih istorijskih činjenica, institucionalno osudi pokolj u Šahovićima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da BS, kao legitimni predstavnik bošnjačkog naroda u Skupštini, zastupa prije svega interes bošnjačkog naroda koji im je na posljednjim izborima ukazao visoko povjerenje podrške i dao mandat da ga politički zastupaju u Crnoj Gori.

Iz BS-a su poručili da će, cijeneći interes bošnjačkog naroda u širem kontekstu, istrajati u namjeri da ta rezolucija dobije potrebnu većinu.

“Smatramo da nema istinskog suočavanja s prošlošću dok se jasno ne osude i institucionalno ne dobiju adekvatno mjesto u udžbenicima istorije zločini poput strašnog pokolja u Šahovićima”, zaključili su iz BS-a.

