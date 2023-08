BS: Partnere biramo na osnovu njihovog političkog programa i djelovanja

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) odlučuje samostalno i svoje partnere bira na osnovu njihovog političkog programa i djelovanja.

Iz te stranke su rekli da se nastavlja više nego nekorektna medijska kampanja dijela političkih partija i njima bliskih medija protiv BS.

Kako su kazali, BS je tokom cijelog perioda svog političkog djelovanja pokazala da je pouzdan partner u procesima koji su u interesu građana i evroatlanskog puta Crne Gore.

“BS odluke donosi samostalno, a vrijeme je potvrdilo da su naše političke odluke bile vizionarske i državničke”, kazali su iz te stranke.

Oni su naveli da su takve i slične odluke donosili, ne vodeći se klijentelističkim niti uskostranačkim interesima, i onda kada su im 2016. godine upravo oni koji ih sada optužuju da su nečiji sateliti nudili cijelu Vladu.

“Isto tako i 2020. godine, kada nam je nuđen ulazak u 42. vladu u čiju smo evroatlansku orjentaciju sumnjali, ali i danas kada ulazimo u 44. vladu”, dodali su iz BS.

Oni smatraju da odlukom da uđu u 44. vladu sa nesporno evroatlanskom orjentacijom pokazuju spremnost da učestvuju u novom razdoblju političkih procesa u Crnoj Gori, koji za cilj imaju bolji standard građana, ravnomjerni regionalni razvoj, unapređenje manjinskih prava i ubrzanje evropskih integracija.

Iz BS su rekli da je njihov ključni cilj multietnička, građanska i sekularna Crna Gora kao napredna, razvijena i demokratska država, članica Evropske unije i NATO-a.

“Naši partneri su svi oni koji su istrajni na tom putu. Naš izbor partnera ne zavisi od nacionalne ili vjerske pripadnosti njihovih birača, već isključivo od njihovog političkog programa i djelovanja”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS