BS: Međunarodna zajednica da osudi govor Dodika

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) pozvala je međunarodnu zajednicu, prije svega Sjedinjene Američke Države (SAD) i Evropsku uniju (EU), da osude poruke predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji, kako su kazali, poziva na prekrajanje granica u regionu i stvaranje Velike Srbije.

Iz BS su osudili poruke Dodika, koji je naveo da Srbi u ovom vijeku treba da formiraju jedinstvenu državu koju bi činili Srbija, Republika Srpska, Kosovo i, ako bude takva demokratska odluka, Crna Gora.

Kako su naveli, to je opasan narativ koji dolazi od Dodika i riječ je o direktnom pozivu na kršenje Dejtonskog sporazuma i ugrožavanje suvereniteta Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

“Pozivamo SAD i EU da osude namjere i govor Dodika, jer su upravo SAD i EU garant suverenosti država i nepovredivosti granica u regionu”, kazali su iz BS.

Iz te stranke su rekli da je Dodik politički avanturista koji želi da cijeli region vrati u 90-te godine prošlog vijeka.

“Bošnjački narod podržava nepovredivost granica, očuvanje suvereniteta svih država i demokratske procese u njima, uz poštovanje etničkih posebnosti. U tom smislu, BS će se odlučno suprostaviti svim dezintegracijskim procesima”, poručili su iz BS.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS