Brđanin direktor policije

Podgorica, (MINA) – Zoran Brđanin ponovo je direktor Uprave policije, u skladu sa presudom Upravnog suda, saopšteno je nakon današnje sjednice Vlade.

Vlada je danas donijela i rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave policije Nikole Terzića.

U saopštenju se navodi da je na današnjoj sjednici usvojena informacija o o postupanju Vlade Crne Gore po presudi Upravnog suda.

„Postupajući po Presudi, a imajući u vidu da je Sud u konkretnom slučaju odlučio meritorno u sporu pune jurisdikcije i poništio Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave policije Zorana Brđanina, Vlada je konstatovala da Zoran Brđanin, počev od 7. decembra, nastavlja mandat direktora“, kaže se u saopštenju.

Upravni sud 7. decembra je poništio rješenje o razrješenju Brđanina.

