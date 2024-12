Božović podnijela krivičnu prijavu protiv poslanika DPS-a

Podgorica, (MINA) – Poslanica Nove srpske demokratije (NSD) i predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović podnijela je krivičnu prijavu protiv poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) koji su je, kako su saopštili iz NSD-a, fizički napali i aktivirali dimnu bombu u parlamentu.

Iz NSD-a su kazali da je dio poslanika DPS-a tokom sjednice najavljivao da će silom prekinuti sjednicu Ustavnog odbora, a malo kasnije su to i pokušali.

„Tom prilikom je poslanik DPS-a Nermin Abdić grubo odgurnuo ruke poslanici Božović i pokušao da počupa kablove od mikrofona, kako bi je spriječio da nastavi rad“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, nakon toga, poslanik DPS-a Abaz Dizdarević ispred poslanice Božović postavio dimnu bombu i time ugrozio i nju i sve prisutne u sali, u kojoj je, na malom prostoru, bilo preko 30 ljudi.

Dodaje se da su na kraju poslanici DPS-a Mihailo Anđušić i Aleksandra Vuković Kuč izgasili mikrofone kako bi zaustavili rad sjednice.

„Ovakvim postupanjem prijavljene osobe počinile su, između ostalog, i krivično djelo nedozvoljeno postupanje sa eksplozivnim i zapaljivim materijama iz člana 335 stav 1 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, u toku te sjednice, poslanici DPS-a Andrija Nikolić i Nermin Abdić na opisan način prijetili da će Božović spriječiti u vršenju posla koji je, u okviru svojih ovlašćenja, preduzimala.

„Agresivno djelovanje DPS je njihov poznati način djelovanja. Sakriveni iza retorike evropskih manira, djelima i svojim ponašanjem još jednom su pokazali da je njihova politika nazadna i destruktivna po Crnu Goru i sve građane“, kazali su iz NSD-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS