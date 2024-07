Božović: Oslabađujaća presuda dokaz da su institucije bile zarobljene

Podgorica, (MINA) – Oslobađajuća presuda u slučaju državni udar još je jedan dokaz da su institucije sistema bivšeg režima bile zarobljene, ocijenio je poslanik Socijalističke narodne partije Bogdan Božović.

Lideri nekadašnjeg Demokratskog fronta, Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i ostali okrivljeni u slučaju državni udar, oslobođeni su optužbi u ponovljenom postupku u podgoričkom Višem sudu.

Božović je kazao da su Mandić i drugi optuženi, nakon osam godina sudskog procesa i ranije donešene osuđujuće presude na ukupno 70 godina zatvora, konačno pravno slobodni.

„Oslobađajuća presuda za jedan od najbesmislenijih procesa u Crnoj Gori, takozvani “državni udar” još jedan je dokaz nekadašnjih zarobljenih institucija sistema bivšeg režima“, naveo je Božović u saopštenju.

On je kazao da ne postoji građanin koji nije bio siguran u nevinost optuženih u tom predmetu.

„Ali ruka Demokratske partije socijalista pokazala je da je jača od države, vodeći višegodišnji spor u kojem smo mogli vidjeti kako institucije jedne države rade za par ljudi, ne mareći za živote građana“, rekao je Božović.

Kako je naveo, ta presuda je još jedan dokaz u kakvom višedecenijskom mraku se živjelo.

„Koliko smo svi bili “mali” a naši životi nebitni u poređenju sa nečijim ličnim interesima i opasnim ciljevima“, kazao je Božović.

On je čestitao kolegama na oslobađajućoj presudi.

“U nadi da ćemo uspjeti da konačno stvorimo jedno demokratsko društvo u kojem se nijednom građaninu ništa slično ne može desiti, društvo u kojem ćemo svi živjeti dostojanstven život bez straha”, dodao je Božović.

