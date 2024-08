Božović: Hitno zakazati sjednicu Odbora za praćenje popisa

Podgorica, (MINA) – Odugovlačenje objavljivanja rezultata popisa loša je poruka o sposobnosti institucija da sprovedu tako važan proces na vrijeme i efikasno, ocijenio je poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) Bogdan Božović i pozvao da se u što kraćem roku zakaže sjednica Odbora za praćenje popisa.

Božović je u saopštenju naveo da je SNP zabrinut zbog kašnjenja u objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

“Popis stanovništva je od suštinske važnosti za budući razvoj naše države, jer predstavlja osnovni alat za kreiranje odgovorne i transparentne politike u svim oblastima društvenog života”, rekao je Božović.

Kako je kazao, nerazumljivo je da se proces tako značajan za državu i građane suočava s ovakvim vrstama prepreka.

“Odugovlačenje u objavljivanju rezultata popisa šalje lošu poruku o sposobnosti institucija da sprovedu ovako važan proces na vrijeme i efikasno”, naveo je Božović.

On je istakao da nijesu samo u pitanju rezultati etničkih i kulturoloskoh pitanja, već je u interesu svih građana da imaju pristup tačnim informacijama koje će omogućiti dalji ekonomski, socijalni i politički razvoj naše države.

“Pozivam kopredsjednike skupštinskog Odbora za praćenje popisa, da u što kraćem roku zakažu sjednicu ovog tijela, i pozovu predstavnike Monstata da pruže javnosti odgovore koje nas sve tangiraju”, rekao je Božović.

