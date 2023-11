Podgorica, (MINA) – Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije apsolutni je prioritet države i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), poručeno je sa sastanka resornog ministra Danila Šaranovića sa ambasadorkom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom.

Iz MUP-a je saopšteno da su se sagovornici saglasili da su vladavina prava, jačanje preventivne komponente u radu policije i suočavanje sa rizikom infiltracije korupcije i organizovanog kriminala u službe bezbjednosti, samo jedni od ključnih postulata na kojima treba da počiva budući rad tog resora.

„Na sastanku se posebno izdvojio zaključak da je odlučna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije apsolutni prioritet MUP-a i Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Šaranović je zahvalio EU na dosadašnjoj podršci kroz realizaciju brojnih zajedničkih projekata i istakao da je uvjeren da će naredni period biti obilježen još vidljivijom saradnjom i još boljim rezultatima.

„Najskorije usvajanje izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću umanjiće potencijal organizovanih kriminalnih grupa“, naveo je Šaranović.

Kako je kazao, jedan od urgentnih zadataka je i dosljednja implementacija Strategije o borbi protiv transnacionalnog kriminala.

Popa je kazala da MUP i u narednom periodu može računati na podršku i ekspertsku pomoć i istakla je otvorenost za nove inicijative, u skladu sa iskazanim potrebama.

Šaranović je poručio da imaju jasne pravce daljeg razvoja i dodao da će fokus biti na unapređenju kadrovskih i tehnoloških kapaciteta.

On je rekao da je, takođe, izuzetno značajno dalje jačanje saradnje sa partnerskim državama i Europolom, kao i integrisano upravljanje granicom u skladu sa najboljim praksama EU.

Šaranović je kazao da je uvjeren da će uloga MUP-a biti presudna u integracijskom putu Crne Gore, kroz ispunjenje preostalih privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24.

„Jasna vizija i profesionalizam biće garant napretka u radu MUP-a, a obezbjeđivanje sigurnosti za sve građane preduslov je razvoja i na drugim poljima“, zaključeno je na sastanku.

