Bojanić otpravnik poslova u UAE

Podgorica, (MINA) – Bivši ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić postavljen je za otpravnika poslova u ambasadi Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Kako saznaje Portal RTNK, tu odluku je prije nekoliko dana donijelo Ministarstvo vanjskih poslova.

Bojanić je diplomirani ekonomista, licencirani broker i diler na finansijskom tržištu.

On je bio poslanik od 2012 do 2016. godine i član Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Strazburu od 2012. do 2014. godine.

U decembru 2020. godine izabran je za ministra kapitalnih investicija u 42.Vladi Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS