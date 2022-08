Bogdanović: Mnogo razloga za pad Vlade, odlučuje Predsjedništvo

Podgorica, (MINA) – Poslanik i generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović poručio je da postoji mnogo razloga da ta partija 19. avgusta u parlamentu glasa za rušenje Vlade Dritana Abazovića, ali da će o tome odlučiti Pedsjedništvo za deset dana.

On je kazao Vijestima da je cjelokupnoj javnosti poznato da se na čelu Crne Gore nalaze politički amateri.

“Oni nemaju podršku poslanika, nemaju podršku naroda, kojima nijedan politički subjekt ništa ne vjeruje, koji su izgubili podršku međunarodne zajednice, sprovode najprimitivniji politički revanšizam”, rekao je Bogdanović.

Prema njegovim riječima, za Demokrate to nije pitanje Temeljnog ugovora, koji podržavaju.

“Za nas je to pitanje šanse da ova prevarantska vladajuća većina to više ne bude”, istakao je Bogdanović.

On tvrdi da su premijer Dritan Abazovuić i potpredsjednik Vlade Vladimir Joković odustali od “resetovanja” odnosa većine koja je porazila Demokratsku partiju socijalista na izborima 2020, godine i da ona za njih više ne postoji.

