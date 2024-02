Bečić: Vlada da ispoštuje odluku parlamenta i razriješi Brđanina

Podgorica, (MINA) – Vlada bi trebala da ispoštuje odluku Skupštine i razriješi direktora Uprave policije Zorana Brđanina, kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić, navodeći da se osporava pravo ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da predloži novog direktora policije.

Bečić je podsjetio da je Šaranović ranije saopštio da će, ukoliko skupštinski odbor odbaci izvještaj o borbi protiv kriminala, Vladi predložiti razrješenje Brđanina.

Kako je rekao, nakon što je na odboru jednoglasno donijeta odluka da se odbace ti izvještaji, Šaranović je na bazi te odluke članova Odbora za bezbjednost predložio razrešenje Brđanina.

“Jedino logično je nakon toga da ispoštujete Parlament. Pozvali smo i ja i ministar policije Vladu da se ispoštuje odluka Parlamenta “, kazao je Bečić gostujući na Gradskoj televiziji.

Na osnovu toga bi, kako je ocijenio Bečić, Vlada trebala da ispoštuje odluku Parlamenta i na osnovu zakona donese odluku o razrešenju.

On je istakao da postoji hiljadu odluka gdje nije niko ulazio u nadležnost nekog kolege, da predloži nekog direktora, vd ili sekretara.

“Samo se osporava to pravo i ruši taj princip u slučaju Šaranovića, kome je zakon dao pravo da predloži vd direktora Uprave policije, a Vlada to da verifikuje”, naveo je Bečić, prenosi portal Gradske televizije.

Prema njegovim riječima, imaju imaju svojevrsni zastoj kada je riječ o imenovanju direktora Uprave policije.

” Vlada mora nekoga razriješiti da bi imenovali vd direktora Uprave policije. Ne postoji ime koje mora biti što se tiče Šaranovića i Demokrata “, dodao je Bečić.

Bečić je, komentarišući odluku ministra pravde Andrija Milovića da ne izruči turskog državljanina Binalija Čamgoza, rekao da će se vidjeti kako Turska može odreagovati i da sigurno ne gledaju blagonaklono prema dešavanjima u Crnoj Gori u tom slučaju.

Govoreći o zahtjevu iz Pokreta Evropa sad da se razriješe šef Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predrag Šuković i direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Milić, on je kazao da se ništa ne može posmatrati kao igračka, a posebno ne bezbjednosni sektor.

“Svjedočimo svakodnevno različitim prepucavanjima i gledamo to sa nelagodom kao i najveći broj crnogorskih građana. U odnosu na ova pitanja ja sam već dao odgovor, najbolje je da se svi držimo zakona i svojih nadležnosti”, rekao je Bečić.

On je naglasio da šef SPO-a ne može biti imenovan niti razriješen bez potpisa glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

“Novović je rekao da Šuković ima njegovo potpuno povjerenje i podršku, to je za mene potpuno jasna situacija”, rekao je Bečić i dodao da ga nije iznenadio stav Novovića, kada se pogledaju rezultati koji su postignuti sa vrlo oskudnim kapacitetima.

