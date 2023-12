Bečić: Vlada će poštovati odluku Upravnog suda

Podgorica, (MINA) – Upravni sud je bivšeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina vratio na tu funkciju, kazao je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju polistiku evropske i vanjske poslove Aleska Bečić i dodao da će Vlada poštovati tu odluku.

Bečić je novinarima, nakon svečanosti povodom 20 godina rada institucije Zaštitnika ljudskih prava i Sloboda, rekao da će Vlada učiniti ono što je njen dio posla.

“Odluka je meritorna, što znaci da je Upravni sud vratio Brđanina na posao. Mi smo zemlja gdje se poštuju presude sudova, gdje svaka institucija radi svoj posao”, kazao je Bečić.

Upitan da li ima neslaganja između Pokreta Evropa sad i Demokrata, on je kazao da nema i da su razmjene mišljenja normalna stvar, a da je u politici najvažnije da svako radi svoj posao.

“Svaki eventualni pokušaj unošenja nemira u harmoničnu atmosferu, koja je za 30-ak danas postigla zavidne rezultate i uvela Crnu Goru u društvenu stabilnost, ništa neće poremetiti”, rekao je Bečić.

Na pitanje očekuje li da će Odbor za bezbjednost raspravljati o Brđaninu, Bečić je odgovorio da je to stvar tog skupštinskog tijela i da se ne bi miješao u nadležnost druge grane vlasti.

“Zakon imperativno kaže da će ministar predložiti razrješenje direktora policije ako skupštinski odbor odbije njegov izvjestaj o rezultatim na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije”, dodao je Bečić.

