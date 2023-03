Bečić pozvao građane da glasaju za Milatovića

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić pozvao je građane da u drugom krugu predsjedničkih izbora u nedjelju glasaju za kandidata Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića.

Kako su saopštile Demokrate, Bečić je rekao da ovo nije samo još jedna predizborna kampanja, već borba za slobodu, budućnost i čast.

Prema riječima Bečića, čast je ono “što nas definiše kao ljude i kao narod”.

“U nedjelju se suočavamo sa izborom između poštenja i korupcije, između slobode i diktature, između par ekstremno bogatih porodica i časti Crne Gore”, kazao je Bečić.

On je dodao da čast nije za prodaju, sloboda nije za trgovinu, a da budućnost nije za izdaju.

“Zato vas pozivam da zajedno sa mnom, Jakovom Milatovićem i svim drugim ljudima, dignemo glas protiv režima koji je decenijama uništavao našu zemlju, i vratimo joj čast koju zaslužuje”, rekao je Bečić.

On je kazao da je zato njegova poruka jednostavna.

“Glasajte za broj dva, za našu zemlju, za našu čast, za našu slobodu, za našu budućnost, jer mi, Demokrate, ne priznajemo nikakve prepreke u borbi za čast i slobodu. Mi ne pristajemo da naša država bude talačka i da se obračunavamo sa prošlošću umjesto da gradimo budućnost Crne Gore”, poručio je Bečić.

On je zahvalio građanima na podršci koju daju Demokratama u borbi za čast Crne Gore.

“I vidimo se na izborima u nedjelju, da zajedno pobijedimo za našu Crnu Goru! Uspjećemo zajedno! Časti mi!”, zaključio je Bečić.

