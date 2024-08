Bečić: Odlična saradnja unutar bezbjednosnog sektora

Podgorica, (MINA) – Akcija izručenja turskog državljanima Binali Čamgoza još jednom potvrđuje odličnu saradnju i koordinaciju unutar bezbjednosnog sektora, rekao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

Bečić, koji je i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno bezbjednosnog sektora (BOK), čestitao je svim pripadnicima bezbjednosnog sektora koji su bili uključeni u tu akciju.

„Večerašnja besprekorno izvedena akcija izručenja Čamgoza od organa obavještajno bezbjednosnog sektora, nakon odluke ministra pravde o izručenju, još jednom potvrđuje odličnu saradnju i koordinaciju unutar bezbjednosnog sektora, kao i sa drugim nadležnim institucijama i međunarodnim partnerima“, naveo je Bečić u saopštenju.

Kako je naveo, Crna Gora jakih institucija, vladavine prava, kredibilna i međunarodno uvažena država, postaje realnost.

„Od države nikada više niko neće biti jači. Crna Gora sigurna kuća za njene građane i sve dobronamjerne ljude i turiste, a ne utočište za kriminal, naša je zajednička misija“, poručio je Bečić.

