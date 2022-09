Bečić: Nakon današnjih pomaka, uslijedila nova uslovljavanja

Podgorica, (MINA) – Nakon današnjih pomaka u pregovorima stare parlamentarne većine za sastav nove vlade, uslijedila su nova uslovljavanja, kazao je predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić nakon večerašnjeg sastanka predstavnika skupštinske većine od 30. avgusta 2020. godine.

Bečić je kazao da Demokrate u pregovorima učestvuju konstruktivno i iskreno.

On je rekao da se ispostavilo da nije tačno da će Demokrate završiti u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) i da će prekrojiti izbornu volju građana.

Bečići je rekao da se vidjelo kakve su ustupke Demokrate napravile ovih dana.

“Odrekli smo se mjesta predsjednika vlade i Skupštine. Nakon toga predložili da nađemo dvije žene, da budu mjera pomirenja. I to se odbijalo. Danas smo saopštili da ako je i to sporno, da može i kandidat i kandidatkinja koji nijesu bili u aranžmanu sa DPS”, rekao je Bečić.

Kako je kazao, potom se došlo do tačke spajanja.

“To je bio predlog koji smo prihvatili nakon što su odbijeni svi naši. Nakon što smo prihvatili Lekića za mandatara i nakon što je konstatovano da su to prihvatili i ja ponudio da stavimo potpise i to dostavimo Đukanoviću, opet se desio korak nazad kolega iz URA-e”, naveo je Bečić.

Bečić je rekao da su predstavnici URA-e tada rekli da je njihova saglasnost uslovna i da mora da se razgovara o strukturi vlade.

“Napravili smo pauzu, nastavili razgovore, došli do strukture i imate situaciju da se traži apsolutna većina u vladi, traži se sektor bezbjednosti, postavljaju se ucjene”, kazao je Bečić.

On je dodao da Demokrate iako imaju devet poslanika nijesu tražile apsolutnu moć i većinu.

“Vidjeli ste čemu smo svjedočili s druge strane. Kad su postavljeni maksimalistički zahtjevi, većina kolega je negativno reagovala. I dalje smo tu, potpuno spremni. Bio je ovo pomak danas, što smo došli do tačke koja objedinjava 41 poslanika”, kazao je Bečić.

On je ponovio da su uslijedile nove ucjene i uslovljavanja.

“Vidjećemo kako će ovo dalje teći. Šta, mi koji ništa ne tražimo i ne uslovljavamo, mi smo problem? A nije problem neko ko nas je prije dvije godine ucijenio s tri poslanika. Kad želite da se dogovarate, pokazujete širinu”, kazao je on.

Upitan hoće li doći na sjutrašnji sastanak i hoće li ići na konsultacije kod predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Bečić je kazao da Demokrate učestvuju na svim sastancima.

“Što se tiče konsultacija, najbolje je da stavimo 41 potpis da Lekić bude mandatar, da on pođe kod Đukanovića i dobije mandat”, naveo je Bečić.

Lider Prave Crne Gore, Marko Milačić, kazao je da je dogovor večeras bliži i da ništa nije važnije od dogovora.

“Abazović je rekao da želi kontrolni paket. Kako se to zove nego uslovljavanje. Pozivam da se dogovorimo jer nas rokovi zovu, da mi sjutra stavimo potpise 41 poslanika”, rekao je Milačić.

Milačić je dodao da će sjutra govoriti o ministarstvima, ali da je sve je to manje bitno i da je važno da imaju 41 potpis i da kažu predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da će oni sastaviti vladu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS