Bečić: IBAR prekretnica ka finalizaciji evropskog puta

Podgorica, (MINA) – Dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima vladavine prava (IBAR) ključna je prekretnica ka finalizaciji evropskog puta Crne Gore, poručio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

On je kazao da Crna Gora treba da se raduje i da evropski san postaje java.

„Ovo je izuzetno važan dan, ovo je ključna prekretnica ka finalizaciji našeg evropskog puta“, naveo je Bečić u saopštenju.

Kako je rekao, za osam mjeseci uspjeli su da put stagnacije i blokade pretvore u put deblokade, progresa, napretka i istinskog evropskog ubrzanja koje pohvaljuju svi partneri.

„Uspjeli smo predanim svakodnevnim timskim radom, pravljenjem evropskog konsenzusa u društvu, odgovornim pristupom Vlade i Skupštine, kao i velikom diplomatskom akcijom“, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, kada rade ozbiljno i predano, kada su složni i podređeni državnom interesu u kada se izdignu iz tema podjela i sukoboljavanja, veliki ciljevi su dostižni.

Bečić je istakao da veliku zahvalnost duguju i stručnim službama Vlade, Skupštine, ministarstvima, kao i partnerima na putu koji nije bio lak.

„Moje je posebno zadovoljstvo kao potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove što su ministarstva koja su pod mojim resorom dala ogroman doprinos dobijanju IBAR-a, što smo bez obzira na brojne izazove uvijek djelovali timski, pozitivno i posvećeno i što smo učinili svi zajedno Crnu Goru ponosnom“, rekao je Bečić.

On je istakao da ga naročito ponosnim čini to što političke razlike nijesu ugrozile veliki trud, rad i posvećenost, već su pokazale ono što je oduvijek bila odlika crnogorskog naroda.

„Pokazale su da treba da se ujedinimo i podržimo zarad opšteg interesa, jer građani zaslužuju da budu ponosni na uspjehe svoje države, zaslužuju da budu ponositi, ne samo danas, već svakog dana do 2028. kada će Evropa postati bogatija za još jednu državu koja je to odavno zaslužila. Našu Crnu Goru“, poručio je Bečić.

Kako je rekao, nema predaha, jer veliki posao i dalje čeka.

„Očekuje nas još veća predanost i posvećenost. Zatvaranje poglavlja konačno postaje aktuelnost i realnost, a naredni cilj nam je da do kraja ove godine zatvorimo više pregovaračkih poglavlja“, poručio je Bečić.

On je istakao da žele da zadrže tempo uspjeha iz posljednjih osam mjeseci.

„Jer ako nastavimo tim tempom onda nema dileme da je cilj da 28. godine postanemo 28. članica apsolutno realan“, dodao je Bečić.

On je istakao da dobijanje pozitivnog IBAR-a treba da bude pravi signal daljeg boljitka i napretka.

„Neka evorpski put, ekonomsko snaženje naših građana, jako građansko društvo vladavine prava i otpornih instituicja bude naš imperativ. Za Crnu Goru koja ne pristaje na manje od onoga što joj pripada“, zaključio je Bečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS