Bečić i Šaranović u zvaničnoj posjeti Briselu

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović boraviće od danas do srijede u zvaničnoj posjeti Briselu, gdje će razgovarati sa visokim zvaničnicima Evropske komisije (EK).

Kako je najavljeno iz Bečićevog kabineta, dio delegacije biće i državna sekretarka i šefica Radne grupe za poglavlje 24 Jovana Ostojić.

Navodi se da će se Bečić i Šaranović tokom posjete sastati sa visokim zvaničnicima EK, među kojima je komesarka za migracije i unutrašnje poslove Ilva Johanson, potpredsjednica EK za vrijednosti i transparentnost Vera Jurova, kao i potpredsjednik EK za promociju evropskog načina života Margitis Skinas.

“Zvanična posjeta je pirilika da se podsjeti na odlične rezultate postignute na polju deblokade institucija i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u proteklih pet mjeseci, što je bio preduslov dinamiziranja našeg evropskog puta”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je posjetia prrilika i da se napravi konkretan presjek stanja vezano za ispunjenost privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24.

“Analiza i potvrda realizacije učinjenog, odnosno ispunjenosti velikog broja mjerila i operativnih zaključaka, ali i jasna agenda koraka i rezultata koji nas očekuju u narednim nedeljama, put su ka izvjesnom dobijanju IBAR-a u junu”, rekli su iz Bečićevog kabineta.

Kako su kazali, aktivnosti Bečića i Šaranovića, kao i Vlade u cjelini, na svakom koraku su maksimalno usmjerene ka glavnom državnom cilju, a to je dobijanje IBAR-a-

Iz Bečićevog kabineta su naglasili da je dobijanje IBAR-a ključna pretpostavka da već u ovoj godini Crna Gora krene sa dinamičnim zatavranjem pregovaračkih poglavlja.

“Tom cilju je podređena i nastupajuća posjeta Briselu čelnika bezbjednosnog sektora”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da veliki zamajac ubrzanju evropskog puta i pozitivnoj slici koja se šalje ka Briselu daju gotovo svakodnevne, kontinuirane akcije procesuiranja, hapšenja, zapljena, rasvjetljavanja krivičnih djela, privođenja pravdi bjegunaca od pravde, čišćenja državnih struktura od kriminala i korupcije.

Kako se dodaje, državne strukture pokazuju volju, odlučnost i odličnu saradnju bezbjednosnog sektora i nadležnih tužilaštava sa ciljem izgradnje zemlje vladavine prava i jakih institucija, što je put ka sigurnoj tituli prve naredne članice Evropske unije.

