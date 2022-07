Bajden: Ubrzati usvajanje i sprovođenje EU reformi

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džozef Bajden pozvao je političke i partijske lidere Crne Gore da ubrzaju ključne aktivnosti na usvajanju i sprovođenju reformi neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika Crne Gore, Bajden je to naveo u čestitki predsjedniku države Milu Đukanoviću i crnogorskim građanima povodom ‪Dana državnosti, 13. jula.‬

“Naše zemlje su ujedinjene u ljubavi prema slobodi i nepokolebljivoj privrženosti demokratiji”, rekao je Bajden.

On je kazao da brutalni rat Rusije protiv Ukrajine, sada više nego ikada, jača važnost odbrane slobode i očuvanja demokratije i poretka zasnovanog na pravilima.

To, kako je dodao, SAD sa ponosom čine zajedno sa Crnom Gorom kao svojim NATO saveznikom.

“Pozdravljam vašu Vladu što je osnažila ove zajedničke vrijednosti pridruživanjem sankcijama EU, zamrzavanjem ruske imovine i pružanjem humanitarne i bezbjednosne pomoći Ukrajini. Zahvalan sam zajednicama širom Crne Gore koje su prihvatile izbjeglice”, naveo je Bajden.

On je kazao da, dok Amerikanci nastavljaju neprekidan zadatak ponovnog osnaživanja i obnove demokratije kod kuće, svjedoči se nastojanjima Crnogoraca da svoju multietničku demokratiju učine snažnijom, inkluzivnijom i participativnijom.

“Pozivam političke i partijske lidere Crne Gore da ubrzaju ključne aktivnosti na usvajanju i sprovođenju reformi neophodnih za članstvo u EU”, naveo je Bajden.

On je poručio da će SAD stajati uz Crnu Goru, kao prijatelj, partner i saveznik, u njenom napredovanju na evroatlantskom putu i zauzimanju mjesta kao potpuno integrisane članice evropske zajednice.

