ASP: MEP ne zna usklađenost zakona sa EU pravom

Podgorica, (MINA) – Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama jer, kako su kazali, Ministarstvo evropskih poslova (MEP) tvrdi da nema podatke o usklađenosti sistemskih zakona iz oblasti zaštite životne sredine sa pravom Evropske unije (EU).

Iz ASP-a su kazali da su krajem prošle godine tražili od MEP-a presjek stanja o usklađenosti deset sistemskih zakona iz oblasti životne sredine i klimatskih promjena.

“Ali iz tog Vladinog resora tvrde da nijesu u posjedu informacija, već zahtjev prosleđuju ministarstvima turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”, naveli su iz ASP.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su rekli da, u naknadnoj mail komunikaciji sa kabinetom MEP, predstavnici tog Ministarstva tvrde da provjeravaju usklađenost sa EU pravom dok se predlog zakona ne uputi parlamentu na usvajanje, ali ne i ono što se usvoji u najvišem zakonodavnom dobu.

“ASP ovakav odgovor smatra besmislenim i usmjeren da nam se uskrati pristup informacijama”, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz ASP-a, bilo bi paradoksalno da se usklađenost prati samo do nivoa predloga zakona, koje usvaja Vlada, ali ne i ono što mogu biti amandmanska djelovanja na predloge zakona u državnom parlamentu, a što može značajno promijeniti finalnu verziju nekog usvojenog zakona.

Iz te NVO su rekli da su uputili inicijative skupštinskim odborima za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i za evropske integracije sa preporukom za pokretanje kontrolnih/konsultativnih saslušanja u pogledu ispunjenosti obaveza države u Poglavlju 27.

Oni su podsjetili da se u posljednjem Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore u Poglavlju 27 ukazuje se da je postignut ograničen napredak u daljem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU o vodama, zaštiti prirode i klimatskim promjenama.

Iz ASP-a su kazali da su sredinom prošlog mjeseca počeli da realizuju projekat „Kvalitetnijim zakonima za bolju zaštitu životne sredine“, u okviru kojeg rade na pravnoj analizi deset sistemskih zakona iz ove oblasti i njihovoj usklađenosti sa evropskim direktivama.

Projekat se realizuje kroz grant šemu šireg projekta „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“, kojeg realizuje Koalicija 27, podržanog od Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

Vodeći partner na tom projektu je Centar za zaštitu i proučavanje ptica.

