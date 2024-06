Anđušić: Odbor nastavlja sa radom, parlamentarna većina da pokaže odgovornost

Podgorica, (MINA) – Odbor za izbornu reformu nastaviće rad u četvrtak, a svako odugovlačenje zbog političkih trvenja u parlamentarnoj većini bilo bi pogubno po njegovo funkcionisanje i loša poruka pred dobijanje završnih mjerila za poglavlja vladavine prava, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Mihailo Anđušić.

Vlada je prethodne sedmice povukla odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku, a što je bio uslov opozicije za nastavak rada Odbora za izboru reformu.

Anđušić je podsjetio da je odmah nakon povlačenja odluke Vlade, DPS pozdravio taj čin i pozvao na promptan i intezivan nastavak rada Odbora za izbornu reformu, jer su svjesni značaja cjelokupne situacije.

“Nakon te inicijative kopredsjedavajućeg iz redova opozicije i kratkih neformalnih konsultacija, za 20. jun je zakazana nova sjednica Odbora, odnosno dogovoren nastavak rada”, rekao je Anđušić agenciji MINA.

On je dodao da bi na toj sjednici trebalo da se dogovori ubrzana dinamika rada Odbora i mapa puta.

“Svako odugovlačenje u smislu promjene tema ili pauza izazvanih političkim trvenjima u parlamentarnoj većini bilo bi pogubno po rad Odbora i veoma loša poruka pred proces dobijanja završnih mjerila koji slijedi ubrzo”, istakao je Anđušić.

On je kazao da je odgovornost dominantno na parlamentarnoj većini.

“Opozicija je pokazala odgovornost u ovoj situaciji od samog starta, a i nakon pauze, jer se mimo ovog opravdanog razloga i uslova za nastavak nije bavila političkim i populističkim ucjenama, kao što je to bio slučaj u ranijim sazivima”, rekao je Anđušić.

On je kazao da je dosta vremena već potrošeno bez opravdanih razloga, a da obaveza i posla ima više nego što je to bio slučaj u startu.

Anđušić je rekao da, ukoliko tempo i način rada bude u skladu sa onim što se do sada moglo vidjeti, s obzirom na aktuelne probleme na svim nivoima, nije optimista da Odbor za izbornu reformu može odraditi kvalitetan posao.

“Tu prije svega mislim na političku krizu i dezorjentaciju parlamentarne većine, najave novih izbornih procesa, novih zakonskih rješenja i sve akutne probleme koji su na snazi kad su u pitanju izborni procesi”, naveo je Anđušić.

On je ukazao da je izričit stav DPS-a po pitanju nastavka rada Odbora bio vezan za povlačenje Odluke Vlade o prinudnoj upravi u Šavniku.

Kako je naveo Anđušić, bezakonje, kriminal i uskraćivanje ustavnog prava građanima te opštine je bilo nešto na šta DPS nije htio pristatati ni po koju cijenu.

“Ispostavilo se da su naši zahtjevi i argumenti bili opravdani i da smo u toj situaciji izvojevali svojevrsnu pobjedu. Nadam se izborni proces u Šavniku realizovati u najskorijem roku uspješnom organizacijom izbora na preostalim biračkim mjestima”, rekao je Anđušić.

On je kazao da je jedino moguće rješenje krize u Šavniku realizacija izbornog procesa na preostalim biračkim mjestima, uz koordinaciju nadležnih državnih institucija koje treba da obezbijede zaštitu ustavno-pravnog poretka u toj opštini i da oni politički subjekti koji pobijede na tim izborima legitimno formiraju vlast i preuzmu rukovođenje opštinom.

“Bilo koje kombinatorike mimo ovih, legitimnih i logičnih, vratile bi nas na pređašnje stanje i bojkot rada Odbora bi, kao što smo i ranije istakli, bio samo jedan od metoda kojima bi smo odgovorili na takvu anarhiju”, istakao je Anđušić.

Ministar javne uprave, Maraš Dukaj, podnio je Skupštini inicijativu da u okviru reforme izbornog zakonodavstva razmotre predlog uvođenja neposrednog izbora predsjednika opštine i predlog da se izbori u svim jedinicama lokalne samouprave održavaju istog dana.

Komentarišući inicijativu, Anđušić je kazao da vidi jedan broj potencijalnih prednosti, a isto tako i nedostataka kada je u pitanju uticaj tog zakonskog rješenja na crnogorski izborni sistem.

Kako je naveo, neposredan izbor predsjednika opština i gradinačelnika, kao i izbori u jednom danu, su teme i dileme koje se već duže vrijeme nameću i analiziraju kroz izborno zakonodavstvo.

“Mislim da sada imamo povoljan momenat da o tome na kvalitetan način povedemo dijalog u Odboru, sa posebnim akcentom na pomoć i mišljenje akademske zajednice, nevladinog sektora i jednog broja državnih institucija”, rekao je Anđušić.

On je kazao da će nakon sveobuhvatne analize zakonskog rješenja i potencijalnih korekcija, prije svega na Odboru i planumu, DPS odlučiti o tome da li to zakonsko rješenje predstavlja iskorak za crnogorsko izborno zakonodavstvo i parlamentarnu demokratiju uopšte.

“Moje lično mišljenje je da pomenute izmjene imaju potencijala da dodatno racionalizuju i unaprijede neke od pomenutih procesa i problema sa kojima se suočavamo kroz izborno zakonodavstvo u praksi”, zaključio je Anđušić.

