Ambasada SAD: Radujemo se produbljivanju saradnje sa novom vladom

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) cijene partnerstvo sa Crnom Gorom i raduju se produbljivanju saradnje sa novom vladom koja je predana evroatlantskim vrijednostima i podržava NATO i Ukrajinu, saopšteno je iz američke Ambasade u Podgorici.

Oni su to kazali nakon što je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, na sasatanku sa američkim državnim sekretarom Entoni Blinkenom, kazao da očekuje da će SAD dodatno podržati Crnu Goru na ubrzanju njenog evropskog puta.

“Apsolutno. SAD cijene partnerstvo sa Crnom Gorom i radujemo se produbljivanju saradnje sa novom vladom koja je predana euroatlantskim vrijednostima i podržava NATO i Ukrajinu“, navodi se u objavi američke Ambasade na društvenoj mreži X.

