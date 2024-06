Ambasada SAD: IBAR da bude podsticaj za nastavak sprovođenja reformi

Podgorica, (MINA) – Pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava (IBAR) treba da posluži kao podsticaj svim segmentima crnogorskog društva da nastave sa sprovođenjem reformi za zatvaranje pregovaračkih poglavlja, poručili su iz američke Ambasade u Podgorici.

Iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) čestitali su Crnoj Gori na dobijanju IBAR-a, navodeći da je to značajna prekretnica za ostvarenje cilja Crne Gore da se pridruži Evropskoj uniji (EU) i dalje integriše u evroatlantsku zajednicu.

“Postizanje ove značajne prekretnice zaslužuje da se proslavi. Ona bi trebalo da posluži kao snažan podsticaj svim segmentima društva da nastave da vrijedno rade na sprovođenju potrebnih zakona i reformi za zatvaranje pregovaračkih poglavlja sa EU”, navodi se u saopštenju.

Iz američke Ambasade su kazali da svi treba da se usredsrede na krajnji cilj, a to je punopravno pristupanje Crne Gore EU i dobrobiti koje će to donijeti svim građanima.

Oni su poručili da će nastaviti da podržavaju Crnu Goru na putu ka punom priključenju EU, željno očekujući dan kada će Crna Gora postati sljedeća članica Unije.

Iz Ambasade su pozvali Vladu, poslanike, institucije vladavine prava, političke stranke vladajuće većine i opozicije, kao i civilno društvo, medije i građane da ostanu fokusirani na taj zajednički cilj.

“Pozivamo izabrane zvaničnike da ostave po strani političke razlike, odupru se da budu ometeni kontraproduktivnim temama koje izazivaju podjele i ujedine se oko cilja da Crna Gora postane sljedeća država članica EU. Ovaj cilj je sada itekako na dohvatu Crne Gore”, poručili su iz američke Ambasade.

