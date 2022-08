Alarm da se Crna Gora što brže povede u porodicu evropskih država

Podgorica, (MINA) – Hibridni rat koji se vodi alarm je za sve proevropske snage da što brže povedu Crnu Goru u porodicu evropskih država i naroda, poručio je predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

On je na Tviteru /Twitter/ napisao da se sada jasno vidi da su ratovi promijenili i forme i oblike i da Crna Gora to mora spremno dočekati.

“Hibridni rat koji se vodi, alarm je za sve proevropske snage da što brže povedu Crnu Goru u porodicu evropskih država i naroda”, rekao je Bečić.

Bečić je istakao da se neozbiljnost izvršne i zakonodavne vlasti da pripremi zemlju i zaštiti državu od takvih vrsta napada nikad više ne smije dozvoliti.

“Zahvaljujemo našim evropskim i evroatlanskim partnerima na pomoći i podršci da se smanje posljedice ovakvih i sličnih napada, od onih koji su Crnu Goru stavili na listu neprijateljskih država”, napisao je Bečić.

Kako je kazao, zajedno sa evropskim i evroatlanskim partnerima jačaće kapacitete kako bi zaštitili infrastrukturu kompletne javne uprave.

