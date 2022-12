Adžić u zvaničnoj posjeti Europolu

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić naredne sedmice boraviće u zvaničnoj posjeti Hagu, gdje će posjetiti sjedište Europola.

Kako je najavljeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), tokom posjete Europolu Adžić će informisati tamošnje zvaničnike o aktivnostima koje crnogorske institucije preduzimaju kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Sastanak će biti prilika i za osvrt na intenzivnu saradnju Uprave policije i Europola, koja je u proteklih nekoliko mjeseci rezultirala brojnim akcijama, kako u Crnoj Gori, tako i na međunarodnom nivou”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS