Administrativni odbor o imenovanju OIK Zeta

Podgorica, (MINA) – Administrativni odbor Skupštine Crne Gore trebalo bi danas da utvrdi Predlog odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Zeta.

Predsjednik države Milo Đukanović raspisao je izbore za odbornike u Skupštini opštine Zeta za 23. oktobar.

Prethodno je parlament usvojio izmjene zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i o Glavnom gradu, kojima je Zeta dobila status samostalne opštine.

Prema podaciam Ministarstva unutrašnjih poslova, u Zeti glasačko pravo ima oko 12,5 hiljada građana.

