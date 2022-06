Abazović: Uspjeh Univerziteta i države Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Odluka da Regionalni centar za borbu protiv sajber kriminala i za sajber bezbjednost bude u Podgorici, veliko je priznanje za državu i Univerzitet Crne Gore (UCG), ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je rekao da su 29. marta zajedno sa rektorom UCG-a, predali pismo namjere ambasadoru Francuske Kristijanu Timonijeu.

Navodi se da je Timonije obavijestio Abazovića da je Podgorica izabrana za sjedište Regionalnog centra, koji će biti u Naučno-tehnološkom parku u Glavnom gradu.

“Veliko priznanje za našu državu i UCG. Izgradili smo povjerenje najvećih saveznika. Crna Gora je zaista lider na Zapadnom Balkanu. Nastavljamo

dalje, još snažnije, odlučnije i konkretnije. Radimo velike stvari za našu državu“, kazao je Abazović.

Regionalni centar za borbu protiv sajber kriminala projekat je francuskog Ministarstva za Evropu i vanjske poslove.

To Ministarstvo u februaru je pokrenulo projekat osnivanja Francuskog centra za ekspertizu

bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi, s ciljem da Centar bude nadležan za zemlje Zapadnog Balkana.

