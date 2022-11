Abazović: URA će glasati za izmjene Zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA glasaće za izmjene Zakona o predsjedniku, najavio je lider te partije Dritan Abazović.

On je, komentarišući predlog izmjena Zakona o predsjedniku, kazao da je Ustavni sud jedina relevantna adresa da se dokaže da li nešto ustavno.

“Demokratska partija socijalista (DPS) je imala šansu da glasa za sudiju Ustavnog suda i da taj sud zajednički deblokiramo, da imamo adresu gdje ovo zakonsko rješenje ili neko drugo može da se provjeri”, rekao je Abazović.

Kako prenosi Pobjeda, Abazović je predlažio da se 20. novembra izabere makar jedan sudija Ustavnog suda, navodeći da bi volio da se izaberu četiri.

Kako je rekao, to bi omogućilo da se provjeri svako drugo zakonsko rješenje i da onda ne bi bili u čudnoj situaciji pred parlamentarne izbore.

“Ne vidim ništa sporno da se tačno preciziraju nadležnosti predsjednika Crne Gore i da ne dolazimo do toga ne možemo da predložimo mandatara, da ne radimo ništa da Vlada izađe iz tehničkog mandata”, dodao je Abazović.

Abazović je kazao da je druga varijanta da se čeka istek mandata predsjednika, pa da predsjednica Skupštine preuzme sve njegove nadležnosti.

On je naglasio da ipak nema vremena za gubljenje.

Abazović smatra da bi DPS trebalo da glasa za sudiju Ustavnog suda i da se tako odblokira proces – bilo izborni ili proces vezano za utvrđivanje da li je neki zakonski akt u skladu sa Ustavom.

On je naveo da neki političari hoće da jedinu instituciju koja radi u punom kapacitetu, parlament, svedu u neki tehnički mandat.

“Prekidom tog mandata tu jedinu instituciju u punom kapacitetu bi sveli na to da trebaju da se održe izbori i u toj sitauciji niko ne bi mogao da proglasi rezultate tih izbora. Ne mogu da razumijem DPS i njihovu logiku”, poručio je Abazović.

Abazović je naveo da se u domenu obavljanja svojih dužnosti sastajao sa raznim predstavnicima mnogih međunarodnih tajnih službi.

“To je u domenu onoga što je naš posao i to će raditi svako ko će biti predsjednik vlade i u sektoru bezbjednosti u narednom periodu ili dužnosti koje imaju veze sa tom vrstom posla”, rekao je Abazović.

On je upitao da li je potrebno da navodi imena ljudi koji su iz nekih velikih “super sila” koji su mnogo pomogli borbu protiv kriminala u Crnoj Gori.

“I da otkrivam njihovi identitet? Ako mislite da na taj način treba da kompromitujemo državu, ja to neću raditi”, poručio je Abazović.

Upitan po čijem nalogu je prekinuo akciju razbijanja ruskog malignog uticaja i koje su njegove obaveze prema Beogradu i Moskvi, Abazović je kazao da nijedna akcija nije prekinuta i da se sve odvijaju bez ikakvih restrikcija.

“Imamo odnos koji imamo prema suzbijanju malignog uticaja Rusije i drugih. To što neko želi da napravi političku pokrivalicu za sebe pa navodi da su prekinute je drugo – one nijesu prekinute”, istakao je Abazović.

On je kazao da neki mediji, odnosno ” neki ljudi koji su zlonamjerni, a rade u tim medijima” pokušavaju da Crnu Goru prikažu kao državu koja nije kredibilan partner.

“To im ne uspijeva nikako. Na pogrešnoj ste platformi vezano za istinu ali to je vaše pravo koje ne mogu osporim”, ocijenio je Abazović.

Abazović je naveo da su jedine obaveze prema Srbiji građenje što boljih odnosa.

On je rekao da je regionalna saradnja u fokusu Vlade u tehničkom mandatu.

“Mi želimo da imamo maksimalno bolje odnose sa svim našim susjedima i naravno sa članicama NATO i Evropske unije, ali regioanlna saradnja nam je prioritet to se odnosi i na Tiranu i na Prištinu, Beograd, Sarajevo, Skoplje, Zagreb, pa i na Rim – ako Italiju smatramo komšijskom državom”, rekao je Abazović.

