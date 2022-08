Abazović: Priču o rušenju Vlade pokrenula zaplijena cigareta

Podgorica, (MINA) – Priču o rušenju aktuelne Vlade pokrenula je zaplijena cigareta u Luci Bar u maju, kazao je premijer Dritan Abazović, navodeći da je većina zaplijenjene robe vlasništvo kompanije Bemaks ili ljudi povezanih sa njom.

On je, na sjednici parlamenta na kojoj će poslanici glasati o nepovjerenju Vladi, rekao da da je, kada je riječ o prevarama, adresa kod Demokratske partije socijalista (DPS) i predsjednika te stranke.

Abazović je ocijenio da je tolika polemika oko Temeljnog ugovora zato što nema dalje priče o podjelama.

„Pitam koja se nevladina organizacija uključila kada se potpisivao ugovor sa katoličkom crkvom, koja naučna institucija, koji intelektualac, kada je u pitanju jevrejska, islamska zajednica i katolička crkva“, naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, sve je krenulo zato što postoji jedan problem – zaplijena cigareta u Luci Bar.

„Zaplijena cigareta iz maja u Luci Bar je pokrenula priču o tome da treba da se sruši premijer Dritan Abazović“, rekao je Abazović.

On je naveo da zaplijena cigareta u Luci Bar ima veze sa građevinskom kompanijom Bemaks.

„Ta građevinska kompanija osnovala je M portal. Taj portal je finansiran od Bemaksa“, naveo je Abazović i dodao da to nije sporno, već je sporno što je po operativnim podacima većina te zaplijenjene robe u Luci Bar vlasništvo Bemaksa ili ljudi povezanih sa njima.

Abazović je naveo da od tada počinje “veliki rat sa premijerom”.

On je kazao da su politički izvođači destabilizacije Crne Gore potpredsjednik Vlade Raško Konjević i poslanik DPS-a Peđa Bošković.

„DPS ovakvom politikom i u odnosu na ovu Vladu gura Crnu Goru u velike probleme i u nestanak“, naveo je Abazović.

On je kazao da je „hobotnicu raskrinkao u potpunosti“.

„Ako se sjutra budu dešavale neke stvari na crnogorskim ulicama, ili se prolije krv, da smatrate da nijeste odgovorni“, kazao je Abazović.

On je pozvao specijalnog državnog tužioca da provjeri te navode i da sprovodi pravdu.

Kako je kazao, ne krije se iza SPC i nije išao da moli tu crkvu za bilo kakvu podršku.

Abazović je rekao da je, to što je rekao u vezi sa zaplijenom cigareta, vezano sa ubistvom Duška Jovanovića.

On je ponovio da je rekonstrukcija ako ostane postojeći premijer i ponudi novi sastav.

„Nema rekonstrukcije – mehanizam ide u ruke Đukanovića. A kakva je Crna Gora, mehanizam će poći u ruke Bemaksa“, naveo je Abazović.

Poslanik DPS-a Jevto Eraković kazao je da je Abazović napustio magistralni put ka Evropskoj uniji (EU), koji je bio definisan i zbog kojeg ga je DPS podržao.

“Prevario je nas, ali i međunarodne partnere. Ciljanom kadrovskom poltikom Vlade, imenovanjem poslušnika i koordinacijom rada izvan Crne Gore došli smo u situaciju da ne možemo da se oslonimo na bezbjednosni sistem naše države”, dodao je Eraković.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Slaven Radunović je rekao da je Abazović, iako veliki borac za evroposke vrijednosti, sve to zaustavio “na poziv iz Kvinte”.

“Vi ste uveli praksu da je najmanje bitno ko je za koga glasao, bitno je ko je s kim spreman da se dogovori, a uz to, principe stavljajući po strani i ispunjavajući tuđe interese”, rekao je Radunović.

On je naveo da je jedina legitimna Vlada koju Crna Gora u ovom trenutku može da dobije Vlada izbornog rezulata na prethodnim izborima.

Radunović je zatražio pauzu kako bi “pobjednici izbora od 30. avgusta 2020. godine pokušali da dođu do dogovora”.

Poslanik Socijalističke narodne partije (SNP), Dragan Ivanović, kazao je da se ne može kriviti Vlada, kada oni u Skupštini nijesu dali ono što je od njih traženo.

On je dodao da je Vlada već preko tužilaštva, MUP-a, dala određene rezultate.

Ivanović je istakao da SNP neće podržati da Vlada premijera Dritana Abazovića izgubi povjerenje i da mu se čini da će većina biti za to da Vlada ostane.

Poslanik Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović je kazao da je ovo prva Vlada koja je za samo 100 dana izgubila parlamentarnu većinu i prva koju ne podržava oko 90 odsto parlamenta.

On je naveo da se danas raspravlja o tome da li velika većina može da smijeni manjinu.

Bogdanović je kazao da su obećali deblokadu pravosuđa, a onda ga sistematski i planski blokirali.

„To se naravno tako radi kada se želi nasiljem ostati na vlasti. Tu lekciju smo naučili od prethodnih trodecenijskih vlada koje su to isto radile“, istakao je Bogdanović.

Kako je rekao, Vlada i parlamentarna većina kompromitovali su se neustavnim odlaganjem lokalnim izbora.

Boganović je istakao da Demokrate uvijek donosi odluke u skladu sa svojom savješću.

„To je tako bilo i to će tako uvijek i biti. Naša odluka nije ni protiv koga, već za građane i za Crnu Goru. To je odluka naroda koji ih je birao, odluka o odbrani narodne volje od 30 avgusta 2020. godine“, istakao je Bogdanović.

On je podsjetio da je Predsjedništvo Demokratske Crne Gore ovlastilo njihov Klub poslanika da donese odluku u odnosu na inicijativu.

Poslanica Građanskog pokreta URA, Božena Jelušić, kazala je da, ako bi nešto trebalo da padne, to je Skupština, a ako bi nešto uz takvu Skupštinu trebalo da preživi, onda je to Vlada.

Jelušić je pozvala potpisnike zahtjeva za smjenu Vlade da preuzmu odgovornost i formiraju novu Vladu.

Poslanik Bošnjačke stranke, Suljo Mustafić, rekao je da je ta partija, sa ostalim partijama manjinskih naroda, odgovorno učestvovala u obličavanju i formiranju Vlade.

Bošnjačka stranka je, kako je kazao, vjerovala u zacrtane ciljeve i radila na njihovoj realizaciji.

Mustafić je naveo je da stavovi Bošnjačke stranke oko Vlade i svega što će uslijediti usključivo biti zasnovani na odlukama partijskih organa i razgovorima sa građanima.

Poslanik Socijaldemokrata Damir Šehović rekao je da se Vlada nije bavila životnim pitanjima.

“Međutim, uspjela je da nas pomiri i ujedini, ali ne spuštanjem tenzija, već u saznanju gotovo cijelog parlamenta da treba da bude smijenjena”, kazao je Šehović.

On je naveo da je pitanje da li će se Vlada smjeniti danas ili 2. septembra, tehničke prirode.

“Političke razlike su tu i dalje, i biće tu nakon glasanja o sudbuni Vlade. Ipak, vjerujem da će činjenica da je svaki dan sa ovakvom Vladom predug za Crnu Goru biti dovoljan argument da parlament danas postupi odgovorno i izglasa nepovjerenje”, poručio je Šehović.

Poslanik Socijaldemokratske partije, Adnan Striković, pozvao je Abazovića da mu se izvini jer mu spočitava mržnju, pogotovo nacionalnu i da se sa nekim ujedinio u toj mržnji.

Predsjednik kluba albanskih poslanika Genci Nimanbegu je najavio da će tokom glasanja biti uzdržan.

On je rekao da je, kada je dao povjerenje aktuelnoj Vladi, bio skeptičan da li je ta struktura u stanju da preskoči sve prepreke na evropskom putu.

“Vi nijeste krivi za sve posljedice, ima mnogo naslijeđenih problema – ekonomskih, političkih, korupcija, uticaj organizovanog kriminala u državi. Naravno, u 100 dana se to nije moglo riješiti”, kazao je Nimanbegu.

On je pozvao političke subjekte da se okupe i razgovaraju o izlasku iz ove sitaucije.

Poslanik DPS-a Predrag Bošković kazao je da Vlada Dritana Abazoviać ne pada iz razloga koje je on pomenuo u svom izlaganju.

“On pada jer je unizio ovo društvo, podijelio ga više nego što je bio podijeljeno, a u posljednjevrijeme slušamo u kom je dilu sa kim”, naveo je Bošković.

