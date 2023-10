Abazović: Nikad nećemo podržati terorizam, ali ni ćutati dok se ubijaju civili

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nikad neće podržati nijednu terorističku organizaciju, ali isto tako neće ni ćutati dok se ubijaju djeca i nevini civili, poručio je premijer i koordinator Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Dritan Abazović.

Crna Gora je u Ujedinjenim nacijama podržala rezoluciju koja poziva na hitno i trajno primirje u Gazi.

“Crna Gora nikad neće podržati nijednu terorističku organizaciju, ali isto tako neće ni ćutati dok se ubijaju djeca i nevini civili”, naveo je Abazović na društvenoj mreži X.

Kako je kazao, u takvim situacijama, uz dužno poštovanje svih međunarodnih subjekata, nema uzdržanosti.

“Nastavljamo svoju mirnodopsku politiku, molimo se za mir i stabilnost svugdje širom svijeta. Ponosan na svoje kolege iz MVP”, poručio je Abazović.

