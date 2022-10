Abazović: Neću podnijeti ostavku zbog rezultata koje Vlada ostvaruje

Podgorica, (MINA) – Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da neće podnijeti ostavku jer su, kako je ocijenio, rezultati koje Vlada ostvaruje enormni, pogotovo u borbi protiv organizovanog kriminala.

Abazović je, novinarima nakon svečanosti povodom Dana unutrašnjih poslova, upitan da li će podnijeti ostavku zbog svih afera, kazao da je to još jedna promjena kampanje u odnosu na njega.

„Ja neću podnositi ostavku zbog rezultata koje Vlada ostvaruje. Rezultati, pogotovo u brobi protiv organizovanog kriminala, su za Crnu Goru enormni. Oni su i u evropskom kontekstu enormni“, rekao je Abazović.

On je kazao da se aktivnosti na suzbijanju šverca cigareta nastavljaju bez ikakvih restrikcija.

„Puna podrška specijalnom državnom tužiocu, Specijalnom policijskom odjeljenju, svim drugim organima koji učestvuju u akcijama“, rekao je Abazović.

Kako je naveo, već se i desilo prije pet šest mjeseci, kada se radila zaplijena, da se krade roba koja je zaplijenjena.

„Uništavanje robe, konkretno ovdje zaplijenjenih cigara, je uništavanje finansijskih resursa organizovanih kriminalnih grupa. I oni će sada na sve načine, prije nego što se roba uništi, vjerovatno nastaviti pokušaje da dio robe nekako spasu, vrate u svoje vlasništvo“, kazao je Abazović.

On je naveo da je monitoring koji se vršio i za taj transport višestruki i da nije samo jedna služba uključena.

„Ko je uradio propust neka utvrđuju nadležni organi, nema nikakve selektivnosti. Ne može da postoji nikakva tolerancija vezano za aktivnosti koje su do sada bile. Mi nastavljamo, pozivam organe da sve odrade kako treba i vidjećemo šta će biti ishod“, rekao je Abazović.

Upitan da li vjeruje da je kamion zaista pošao negdje drugo, Abazović je kazao da želi da vidi gdje je taj kamion, to isto treba da utvrde organi, ako nije otišao na pravo mjesto.

„Dobra je stvar što se na više načina vrši nadzor i da imamo podršku međunarodnih partnera i oko ovih aktivnosti. Ne bi čekali 2022. godinu da se suzbija šverc cigareta da je neko prethodnih decenija radio svoj posao“, istakao je Abazović.

Prema njegovi riječima, logično je da organ kao Uprava prihoda i carina ima i ljude koji su sa druge strane, isto kao i Uprava policije, tužilaštvo.

„To što je radio SDP i DPS, takav sistem nekažnjivosti, to je završeno. Ne možemo više da imamo sistem u kojem će bez ikakve kazne da se dešavaju prestupi“, dodao je Abazović.

Abazović je naveo da bi volio da se činjenično sve potkrijepi, dodajući da će to da podrazumijeva snošenje adekvatnih posljedica.

Upitan o komentarima Predraga Boškovića i Raška Konjevića da se njima crtaju mete, Abazović je kazao da se njima ne crtaju mete.

„Oni su to radili u kontinuitetu, da nijesu to bi bila stvar koja je već riješena. Oni stoje politički iza toga“, istakao je Abazović i dodao da je razlika između njega i njih je što on ne stoji u zaštiti bilo koga.

„Neka kažu ko stoji iza šverca cigareta. Ja ne stojim iza bilo koga, to je velika razlika, oni nikad nijesu ništa uradili povodom toga, a naši rezultati su zavidni“, naveo je Abazović.

Abazović je istakao da očekuje da u narednih 20 dana, koliko je ostalo do izbora, gro kampanje bude protiv njega.

Upitan da li mu je direktor UPC Rade Milošević poklonio kriptovani telefon, Abazović je kazao da je vratio taj telefon, a da ne bi otkrivao identitet.

Abazović je kazao da je predsjednik države Milo Đukanović prihvatio tezu da ne može da raspusti Skupštinu.

„Važno je da Đukanović više ne kontroliše procese u državi“, naglasio je Abazović.

Upitan šta će preduzeti ako Đukanović ne da mandat Miodragu Lekiću, Abazović je kazao da postoje još neke vrste mogućnosti koje 41 poslanik može da preduzme.

„Postoje izmjene i dopune zakona i da vidimo kako da izađemo iz pravnog galimatijasa. Moj apel prema skupštinskoj većini je da imamo inicijativu za izbor četiri člana Ustavnog suda, na taj način bi ih matirali“, rekao je Abazović.

