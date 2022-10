Abazović: Najoštrije osuđujemo raketne napade na ukrajinske gradove

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović najoštrije je osudio raketne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove i poručio da je nedopustivo da u 21. vijeku glavni grad jedne evropske države bude izložen besomučnoj agresiji.

Najmanje osam civila je ubijeno, a 24 su ranjena u jutrošnjim raketnim napadima na Kijev.

“Najoštrije osuđujemo jutrošnje raketne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove”, naveo je Abazović na Tviteru /Twitter/.

On je rekao da je nedopustivo da u 21. vijeku glavni grad jedne evropske države, članice Ujedinjenih nacija, bude izložen bombama, razaranjima i besomučnoj agresiji.

