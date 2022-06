Abazović: Idemo u zemlju koja je najbliža Crnoj Gori u svakom smislu

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da, od posjete Srbiji, očekuje da se resetuju odnosi dvije države, dodajući da idu u zemlju koja je Crnoj Gori najbliža u svakom mogućem smislu.

Abazović je novinarima u Skupštini, nakon premijerskog sata, kazao da je bio u zvaničnoj posjeti Briselu, pa i u Sjedinjenim Američkim Državama kao potpredsjednik Vlade, ali da ništa nije izazvalo interesovanje kao posjeta Srbiji.

“Ići ćemo i u druge zemlje regiona. Očekivanja su da resetujemo odnose, da makar neke male pobjede za građane donesemo, i da pokušamo da uspostavimo komunikaciju koja bi morala da efektuira mnogom većom produktivnošću“, rekao je Abazović.

Upitan da prokomentariše navodno imenovanje Nebojše Juškovića na dvije funkcije kao i da je li to nastavak imenovanja proruskih kadrova nakon formiranja Vlade, Abazović je kazao da nije upoznat sa tim.

„Morao bih da provjerim da li je imenovan na dvije funkcije. Provjeriću, na dvije funkcije ne može niko da bude imenovan“, rekao je Abazović.

On je dodao da je neozbiljno tretirati kadrove kao proruske, ili kadrove koji su za i protiv NATO-a.

Na pitanje da li je problematična poruka koju je uputio građanima, vezana za način i stil života, nakon čega je snimljen da vozi gliser na rijeci Bojani kao i da li je time prekršio neki zakon vezano za vožnju Bojanom, Abazović je kazao da nije prekršio nijedan zakon.

On je dodao da misli da je to totalno bespredmetno.

„Ja sam i prije nego što sam bio premijer svaki slobodan sat na rijeci Bojani. To je vid mog života i to je to. Ne koristim službena auta, trudim se da što manje troškova proizvodim građanima, idem bez obezbjeđenja“, rekao je Abazović.

Kako je kazao, da nije vozio čamac, pričalo bi se zašto, nakon toliko godina vožnje čamcem, sada više ne vozi.

