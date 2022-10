Abazović: Građani hoće pomirenje i slogu

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore hoće pomirenje i slogu, jer sloga znači napredak i lakše prevazilaženje svih poteškoća, kazao je lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović.

Abazović je, na završnoj konvenciji koalicije „Temelj za bolja Pljevlja“, kazao da je to grad koji Crnoj Gori daje mnogo, a kojem se malo uzvraća, dodajući da će to da promijene.

“Građani Crne Gore hoće pomirenje, hoće slogu, jer sloga znači napredak i znači lakše prevazilaženje svih poteškoća. Ponosan sam što je moja ruka potpisala Temeljni ugovor, jer pravoslavni narodu u Crnoj Gori mora da se miri”, rekao je Abazović.

Kako je kazao, nema dileme da će Demokratska partija socijalista (DPS) u Pljevljima doživjeti totalni debakl.

“Zato mi ne želimo da razmišljamo o tome, mi želimo da razmišljamo o pravdi. Ovo je grad koji nije vidio pravdu. Da nema Pljevalja, Crna Gora bi danas bila u mraku”, kazao je Abazović.

Kako je istakao, Pljevljaci zaslužuju novu bolnicu i posebne povlastice po pitanju električne energije.

“To je naša obaveza prema građanima Pljevalja. Nijesu Pljevlja siromašna opština, samo ih je pohlepa vlasti oličena u DPS-u i njihovom šefu kojima bi pozavidio Al Kapone osiromašila”, naveo je Abazović.

Abazović je istakao da je vrijeme da se stvari mijenjaju.

“Manje korupcije, manje nacionalizma. Manje korupcije, bolja zdravstvena zaštita. Manje korupcije, veće plate”, rekao je Abazović.

Lider SNP-a, Vladimir Joković, kazao da je divno biti sa ljudima koji će 23. oktobra poslati DPS u opoziciju i političku istoriju za sva vremena.

„Sve ono što se stvara u Pljevljima treba da ostane u Pljevima i da se u njih ulaže, kako ljudi ne bi odlazili i napuštali ovaj grad. SNP i URU za izdaju optužuju oni koji su državom vladali prethodnih 30 godina, koji su na izdaji nastali i koji znaju da smo bolji od njih“, rekao je Joković.

Nosilac liste, Saša Grbović, kazao je da je mnogo godina i mnogo partija, u previše izbornih ciklusa sa sličnih govornica podilazilo Pljevljacima.

„Svjesni smo koliko su učinili ne samo da ne budemo gospoda, nego i da nam oduzmu dostojanstvo i da nas ponize odnosem prema našem gradu. Više im to nećemo dozvoliti. Vratićemo ugled našim Pljevljima, gradu čija istorija ide milenijumima unazad“, poručio je Grbović.

Prema njegovim riječima, nikada više neće dozvoliti da se krčme bogatstva tog grada, a da građanima ostaju mrvice.

“Budžet Opštine Pljevlja je za prethodne četiri godine iznosio preko 70 miliona EUR. Šta imamo kao rezultat toga – ulice kao poslije Drugog svjetskog rata, putna infrastruktura srednjovjekovna, socijalnu politiku takvu da centri za socijalni rad služe samo da se vrši pritisak na korisnike. Gdje su pare gospodo?“, kazao je Grbović.

Kandidat za odbornika, Radivoje Vojinović, naveo je da Pljevljaci imaju mnogo toga da ponude gostima.

Kako je rekao, proces demokratizacije nije lak, a 30. avgust 2020. godine bio je samo jedan stepenik u sazrijevanju političke zajednice u Crnoj Gori.

„U URI sam prepoznao ljude koji su spremni da mijenjaju društvo na bolje. Naša dva doktora na čelu liste su pravi reprezent Pljevalja. Bićemo čvrsta brana DPS-u i njihovim satelitima“, rekao je Vojinović.

Kandidatkinja za odbornicu, Nataša Bajić, kazala je da vjeruju u to da zajedničkim radom mogu promijeniti Pljevlja na bolje.

„Svi u Pljevljima znaju dobro ko su doktori Saša Grbović i Nidal Idris. Profesionalci u svom poslu, humanisti kako na radnom mjestu, tako i u životu. U samom programu naše koalicije nalaze se realno ostvarivi ciljevi“, navela je Bajić.

Kandidat za odbornika Luka Kovačević je rekao da Pljevljaci dvije godine čekaju da poraze DPS.

„Neka nam ne priča Milo Đukanović o multinacionalnom skladu kad je prije 30 godina deportovao muslimane, a prije dvije godine namijenio traktore za Srbe. Imamo fenomenalnu kampanju za nama. Postavljamo nove granice političke kampanje u Pljevljima“, rekao je on i dodao da 23. oktobra vraćaju Pljevljima ono što im je oduzeto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS