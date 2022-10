Abazović: Đukanović da da mandat za sastav nove vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, ukoliko želi da se služi Ustavom, treba da da mandat za sastav nove vlade, rekao je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

Abazović je, u intervjuu Televiziji Prva ocijenio da je logično što inicijativa o skraćenju mandata Skupštini nije dobila podršku.

“To njega (Đukanovića) nervira. On ne vodi procese u Crnoj Gori i to je dobro. Mi smo imali 41 glas oko rebalansa i time smo, na neki način, konstituisali većinu”, rekao je Abazović, prenosi portal Vijesti.

On je naveo da i dalje imaju aktivnu poziciju u pogledu predloga novog mandatara za sastav 44. vlade.

“Ako Đukanović želi da se služi Ustavom, on treba da da mandat. On se od dvije mogućnosti – da predloži mandatara ili skraćenje, odlučio za drugu. Pošto mu to nije prošlo ostala mu je jedna solucija. To što traži da se raspusti Skupština je protivustavna aktivnost“, smatra Abazović.

On je rekao da bi Đukanović davno raspustio Skupštinu, da je mogao.

“Mi treba da delegitimišemo njegovu poziciju, ako on uporno bude odbijao da da mandat jer nas uvodi u pravni vakum”, rekao je Abazović.

On je apelovao da se izaberu četiri sudije Ustavnog suda, kako bi se taj proces odblokirao.

Kako je naveo, Đukanović je predsjednik države još šest mjeseci, a aktuelni sastav Skupštine ima još dvije godine.

Prema riječima Abazovića, Đukanović iz te pozicije ne može delegitimisati parlament.

“Mi ćemo odgovoriti ako pokuša. Dok god nas je 41, situacija je u redu. Dok god imamo Vladu, pa i u tehničkom mandatu. Đukanović je u ofanzivi i zbog toga ta retorika. Uskoro će predsjednički izbori“, kazao je Abazović.

