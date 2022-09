Abazović: Današnji sporazum isti kao onaj nuđen 19. avgusta

Podgorica, (MINA) – Sporazum koji su danas potpisali predstavnici stare parlamentarne većine isti je kao onaj koji je nuđen 19. avgusta, kada je oborena 43. Vlada, i tada Demokrate nijesu htjele da ga potpišu, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je naveo da u danas potpisanom sporazumu nema ništa sporno, ali da je licemjerno govoriti o resetovanju odnosa ako dođe do smjene predsjednice Skupštine Danijele Đurović.

“Ono što sam jutros dobio od kolega, to je isti papir koji smo nudili 19. avugsta i tada Demokrate nijesu htjele da ga potpišu”, rekao je Abazović novinarima tokom Samita inicijative Otvoreni Balkan.

On je kazao da, u principijelnoj ravni, ne vidi ništa problematično u sporazumu koji je danas potpisan.

“Ali ako neko misli da treba da se smijeni Đurović i da se obezglave institucije Crne Gore zajedno sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), a da onda pozivamo na resetovanje odnosa, to je krajnje politički licemjerno i na takve stvari ne treba pristati”, naveo je Abazović.

Upitan da li će URA biti dio nove većine, on je kazao da nove većine nema bez URA-e, osim “ako hoće da idu sa DPS-om”.

On je naveo da je sa predsjednikom države i liderom DPS-a Milom Đukanovićem napravljen dogovor oko rušenja 43. Vlade.

“Dakle, napravio se dogovor, a ako neko ne može da ga ispoštuje to nije problem URA-e. Naravno, mislim na Demokrate. Mi smo isto ovo što su danas potpisali nudili 19. avgusta. Imali bismo lakšu proceduru rekonstrukcije Vlade sa istim subjektima na istim osnovama”, rekao je Abazović.

Upitan da li u slučaju dogovora očekuje da ostane na mjestu premijera, Abazović je kazao da to nije “ništa što je isključivo”.

Prema njegovim riječima, premijer treba da bude neko ko donosi teške odluke.

“Nema nikakvih limitirajućih odnosa, ali definitivno će URA imati svoje zahtjeve, kao i druge političke opcije koje bi činile tu većinu “, kazao je Abazović.

