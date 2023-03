Abazović: Crna Gora i SAD dijele civilizacijske vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Sjedinjene Američke Države (SAD) su, ne samo saveznici i strateški partneri u okviru NATO-a, već i dvije države koje u potpunosti dijele civilizacijske vrijednosti, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je u Kapitol Hilu razgovarao sa kongresmenkom i kopredsjedavajućom crnogorskog kokusa u američkom Kongresu Šeli Pingri.

“Abazović je naglasio da su Crna Gora i SAD ne samo saveznici i strateški partneri u okviru NATO-a, već i dvije države koje u potpunosti dijele civilizacijske vrijednosti”, saopšteno je iz kabineta premijera.

On je istakao da bi proširenje crnogorskog kokusa bio dodatni korak u daljem intenziviranju saradnje i veće zastupljenosti interesa Crne Gore u američkom Kongresu.

Abazović je zahvalio Pingri na dosadašnjim aktivnostima preduzetim u cilju promocije i bolje vidljivosti Crne Gore.

“Konstatovano je da bi veće prisustvo američkih kompanija na crnogorskom primorju i investicije u LNG terminal bila konkretna potvrda da odlične političke i savezničke odnose prati i isti nivo ekonomske saradnje”, navodi se u saopštenju.

