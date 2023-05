Političke partije česitale Dan nezavisnosti

Podgorica, (MINA) – Lideri više političkih partija čestitali su Dan nezavisnosti Crne Gore.

Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković rekao je da je Crna Gora, prije 17 godina, na demokratskom referendumu, obnovila svoju državnu nezavisnost.

“Ponosni na njenu slobodarsku i antifašističku tradiciju, stvorili smo temelj za izgradnju modernog evropskog društva multietničke demokratije. Danas, kada slavimo jedan od najvažnijih datuma naše milenijumske istorije, šaljemo jasnu poruku – pokrenućemo Crnu Goru”, kazao je Živković.

On je rekao da imaju sve što im je potrebno da Crnu Goru učine bogatom i prosperitetnom, u interesu i na ponos svih ljudi koji u njoj žive.

“Dana, 21. maja 2006. godine zajedno smo ispisali istoriju. Uvjeren sam da ćemo, zajedno, do 21. maja 2026. Crnu Goru uvesti u Evropsku uniju (EU) i, tako, osigurati dugoročnu stabilnost za našu zemlju i evropski kvalitet života za sve nas”, naveo je Živković.

Predsjednik pokreta Evropa sad Milojko Spajić istakao je da samo izvanredna država može u potpunosti biti nezavisna.

Kako je dodao, za izvanrednu državu potrebni su izvanredni ljudi.

“Zato je suštinski bitno da naše najbolje mlade ljude zadržimo ovdje i da im ponudimo sjajnu perspektivu, visokoplatežnim radnim mjestima, razvijenom infrastrukturom, svjetski priznatim obrazovanjem i jednakim uslovima i fer mogucnostima za sve”, naveo je Spajić.

On je kazao da je vrijeme da Crna Gora bude najbolje mjesto za život.

Lider Socijaldemokrata Damir Šehović rekao je da je na današnji dan 2006. mudro, dostojanstveno i nepokolebljivo, na ponos svih koji su živote vezali za ovu zemlju, izvojevana jednu od najvećih pobjeda.

“Ne puškom, već olovkom. Ne protiv nikoga, već za sve nas. Da samostalno krojimo sudbinu i gradimo budućnost u skladu sa sopstvenim vrijednostima i idejama”, kazao je Šehović.

On je rekao da vjera u evropsku Crnu Goru nikad nije ni bila stvar puke ideologije i političkih nadgornjavanja.

“Crna Gora je ideja o članstvu u EU, progresivnoj ekonomskoj politici i kulturnom blagu koje se mora sačuvati. A najviše od svega, Crna Gora su njeni ljudi”, istakao je Šehović.

Iz Socijaldemokratske partije (SDP) su rekli da su, kao partija koja se od svog osnivanja borila za nezavisnu Crnu Goru, svjesni da su generacija koju je istorija privilegovala.

“Međutim, pred nama je zadatak da našu zajedničku kuću izgrađujemo na idealima pravde, jednakosti i otvorenosti”, rekli su iz SDP-a.

Oni su naveli da su neke ključne ciljeve postigli poput definisanja strateških prioriteta Crne Gore i obezbjeđivanja sigurnosti za sve sugrađane kroz članstvo u NATO savezu.

“Sada se moramo okrenuti cilju oko kojeg se može postići konsenzus u Crnoj Gori – a to je kako da učinimo da svaki naš građanin živi u boljem, zdravijem i sigurnijem ekonomskom, političkom i ukupnom društvenom ambijentu. Kako da zajednički dođemo do punopravnog članstva u EU”, dodali su iz SDP.

Lider Force Genci Nimambegu rekao je da je albanski narod dao doprinos stvaranju države Crne Gore, sa ciljem da im se omogući i obezbijedi ravnopravnost, ekonomski razvoj i autentično predstavljanje koje im je decenijama uskraćivano.

“Radujemo se prilici da pružimo odgovor i rjesenja na izazove sa kojima se suočavaju i susreću mladi i društvo u cjelini u vremenu kada se evroatlantski pravac dovodi u pitanje. Za nas su to krupni ciljevi na kojima ćemo insistirati i zalagati se i više nego do sada”, kazao je Nimanbegu.

Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović rekao je da je 21. maj dan kada je Crna Gora povratila svoju punu državnu nezavisnost.

To je, kako je dodao, i dan kada se Crna Gora jasno opredijelila da krene putem stvaranja građanskog, multietničkog društva apsolutne jednakosti svih građana, putem stvaranja države vladavine prava i socijalne pravde i putem koji vodi ka članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji i NATO paktu.

“Vjerujem da će reforme koje moramo ostvariti na putu do ovih ciljeva učiniti da Crna Gora zaista postane društvo kakvo smo krenuli da stvaramo 21. maja 2006. i da će svi građani biti potpuno jednaki. U to ime pozivam sve građane i političke partije da zajedno stvaramo takvo društvo”, rekao je Ibrahimović.

