Policija u Nikšiću oduzela više komada oružja i municije

Podgorica, (MINA) – Službenici policije pretresli su nekoliko lokacija u Nikšiću i oduzeli više komada oružja i municije, saopšteno je iz Uprave polcije.

Navodi se da je policija, postupajući po naredbi Osnovnog suda u Nikšiću, pretresla stan i druge prostorije koje koristi M.S.(31) i oduzela lovačku i vazdušnu pušku, startni pištolj i više komada municije različitog kalibra.

“M.S. nije posjedovao odgovarajuću dokumentaciju za jedan dio municije, kao ni za vazdušnu pušku i startni pištolj, o čemu je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, tužilac će se nakon vještačenja izjasniti o kvalifikaciji djela, dok će u odnosu na lovačku pušku u legalnom vlasništvu biti pokrenut odgovarajući upravni postupak radi preispitivanja odobrenja.

Iz Uprave policije su kazali da je pretresom stana i drugih prostorija u vlasništvu V.A.(30) oduzeta vazdušna puška i municija za koje on nije posjedovao odgovarajuću dokumentaciju.

“Postupajući tužilac će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela nakon izvršenih vještačenja”, navodi se u saopštenju.

Policijski službenici su, shodno naredbi suda, pretresli i stan i druge prostorije koje koristi M.R.(55).

Kako se navodi, kod njega je pronađen startni pištolj bez odgovarajuće dokumentacije, pa mu je izdat prekršajni nalog shodno Zakonu o oružju.

Iz Uprave policije su istakli da nastavljaju sa pojačanim mjerama i aktivnostima radi sprječavanja nelegalnog držanja i eventualnog nošenja oružja, kao i vršenja krivičnih djela.

“A sve u cilju stvaranja i održavanja bezbjednog ambijenta za život i rad građana”, dodaje se u saopštenju policije.

