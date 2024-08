Policija u Kolašinu oduzela drva za ogrjev

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin podnijeli su prekršajne naloge protiv dvije osobe koje su prevozile drvne sortimente za koje nijesu posjedovale uredno izdatu otpremnicu ili drugi dokaz o porijeklu, saopšteno je iz Uprave policije.

U saopštenju se navodi da su pripadnici kolašinske policije, u saradnji sa službenicima Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Područne jedinice u Kolašinu, sproveli zajedničku akciju kontrole prometa drvnih sortimenata u mjestu Melještak, na magistralnom putu Kolašin – Podgorica.

Kako su kazali iz policije, kontrolisani su M.M. iz Podgorice koji je teretnim motornim vozilom prevozio 4,41 metara kubnih (m3) bukovog ogrjevnog drveta i njegov sugrađaanin B.D. koji je prevozio 3,7 m3 ogrjeva.

„U momentu kontrole oni nijesu posjedovali uredno izdatu otpremnicu ili drugi dokaz o porijeklu drvnih sortimenata, pa su policijski službenici predmetnu količinu drvnih sortimenata privremeno oduzeli i predali službenicima Uprave za gazdovanje šumama i lovištima“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su M.M. i B.D. izdati prekršani nalozi shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

“U toku su dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja mjesta sječe, odnosno porijekla drvnih sortimenata”, dodaje sed u saopštenju.

