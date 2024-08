Policija na Cetinju pronašla veću količinu oružja i municije

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su na Cetinju, pretresom kuće i drugih prostorija koje koristi Z.V. iz tog grada, pronašli veću količinu oružja i municije, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje postupali po prijavi oštećene osobe i da su, zbog narušenih međususjedskih odnosa i iz preventivnih razloga, inicirali i shodno naredbi suda izvršili pretres.

„Pronađeni su pištolj marke “CZ”, sa dva okvira, malokalibarska puška marke “CZ”, lovačka puška marke “Česka Zbrojovka”, lovačka puška marke “Baikal”, vazdušna puška marke “CZ”, kao i 372 komada municije raznih kalibara“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju jedan dio oružja privremeno je oduzet radi daljih kriminalističkih vještačenja, nakon čega će se tužilac izjasniti o kvalifikaciji djela.

„Preostalo oružje je privremeno oduzeto i ono će biti poslato nadležnoj jedinici za upravne poslove, državljanstvo i strance radi trajnog oduzimanja oružja shodno Zakonu o oružju“, kaže se u saopštenju.

