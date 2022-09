Policija i Tužilaštvo preispituju moguće zloupotrebe promjene prebivališta

Podgorica, (MINA) – U pojedinim opštinama, u kojima će biti održani lokalni izbori, povećan je broj zahtjeva građana za promjenu prebivališta, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i poručio da policija i Tužilaštvo preispituju moguće zloupotrebe.

Adžić je rekao da je postojanje povećanog broja zahtjeva uočeno nakon što je Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance izvršio analizu prijava promjene prebivališta.

“Upoređujući stanje sa prethodnom ili drugim godinama, u kojima nije bilo održavanja lokalnih izbora, uočava se drastičan porast, naročito u opštini Šavnik, što upućuje na sumnju da se vrše izborne zloupotrebe”, naveo je Adžić.

On je istakao da Odjeljenje bezbjednosti Nikšić i Osnovno državno tužilaštvo već preduzimaju mjere i radnje po prijavi građana Šavnika, a koja se tiče sumnji na zloupotrebu prava na prijavu prebivališta.

Kako je rekao Adžić, u Šavniku je od aprila izvršeno ukupno 375 promjena prebivališta na osnovu koje su upisane osobe stekle biračko pravo.

“Uporedbe radi, za isti period prošle godine izvršena je ukupno 31 promjena prebivališta”, dodao je Adžić.

On je poručio da će zbog navedenog Ministarstvo unutrašnjih poslova vršiti pojačanu kontrolu u cilju sprečavanja bilo kakve izborne zloupotrebe.

“U Krivičnom zakonu jasno je propisana kazna za one koji navode na ovjeravanje neistinitog sadržaja, u trajanju od tri mjeseca do pet godina”, naveo je Adžić.

