Pokret Naprijed: Neujednačena praksa izbornih komisija može narušiti integritet izbornog procesa

Podgorica, (MINA) – Izborna komisija Glavnog grada (IKGG) i kotorska Opštinska izborna komisija (OIK) različito su tumačile Zakon o izboru odbornika i poslanika, kazali su iz Pokreta Naprijed, dodajući da je to dovelo do niza nepravilnosti i neujednačenog tretmana političkih subjekata.

U saopštenju Pokreta Naprijed navodi se da su prigovori liste “Dr Vuk Kadić – Pokret Naprijed – Za Podgoricu i porodicu” na izborni proces u Glavnom gradu odbijeni, dok je Demokratska partija socijalista (DPS) u Kotoru dobila potvrdno rješenje na iste prigovore.

U Pokretu Naprijed smatraju da to ukazuje na potencijalnu povredu zakona od strane jedne od dvije izborne komisije.

“Pokret Naprijed izražava ozbiljnu zabrinutost zbog različitih tumačenja i primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika od strane opštinskih izbornih komisija, što je dovelo do niza nepravilnosti i neujednačenog tretmana političkih subjekata”, navodi se u saopštenju Pokreta Naprijed.

Oni su istakli da su dvije izborne komisije istu zakonsku odredbu tumačile na različite načine, što je, kako su naveli, dovelo do različitog postupanja prvostepenih organa u istim činjeničnim i pravnim situacijama i direktno uticalo na izborni rezultat.

Iz Pokreta Naprijed su podsjetili da član 89 Zakona o izboru odbornika i poslanika jasno definiše uslove pod kojima se izbori moraju ponoviti na nekom biračkom mjestu.

“Ponavljanje izbora je neophodno ako se utvrdi da broj glasačkih listića u kutiji premašuje broj birača koji su identifikovani ili broj kontrolnih kupona”, navodi se u saopštenju i dodaje da se u takvim situacijama birački odbor raspušta i imenuje novi.

“Član 69 Zakona jasno propisuje da birač svojim potpisom na izvodu iz biračkog spiska potvrđuje prijem glasačkog listića. Ukoliko biračka knjiga nestane, postaje nemoguće utvrditi da li su birači zaista preuzeli glasačke listiće, čime se ozbiljno narušava integritet izbora”, kazali su iz Pokreta Naprijed.

Oni su dodali da situacija da su njihovi prigovori u Podgorici odbijeni, dok su u Kotoru, prema istom zakonu, prigovori prihvaćeni, jasno ukazuje na nedosljednost i potencijalnu povredu zakona od strane jedne od opštinskih izbornih komisija.

“Smatramo da ovakvo postupanje stvara konfuziju i narušava povjerenje u izborni proces. Poenta je da u istoj ili sličnoj situaciji, odnosno činjeničnom i pravnom osnovu, postupanje izbornih komisija mora biti ujednačeno i jedinstveno”, rekli su iz Pokreta Naprijed.

Kako su istakli, neujednačena praksa izbornih komisija može ozbiljno narušiti integritet izbornog procesa.

“Podsjećamo da je jedinstvena primjena prava jedan od temelja vladavine prava u demokratskim društvima”, naglasili su iz Pokreta naprijed.

Oni su kazali da očekuju da Državna izborna komisija postupi u skladu sa zakonom, sagleda činjenice iznesene u prigovorima i obezbijedi transparentno i pošteno rješavanje situacije.

“Grubo kršenje izbornog zakona i procesa kojem svjedočimo u prethodnim danima ne smije postati standard. Pokret Naprijed insistira na dosljednoj primjeni zakona i odgovornosti svih učesnika u izbornom procesu”, zaključuje se u saopštenju.

