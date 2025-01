Pokrenuta testna verzija aplikacije za praćenje kvaliteta vazduha

Podgorica, (MINA) – Agencija za zaštitu životne sredine je, u saradnji sa Ekološkim pokretom Ozon i uz podršku Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, pokrenula testnu verziju nove aplikacije za praćenje kvaliteta vazduha.

Kako je saopšteno iz Agencije, eksperti koji se bave monitoringom kvaliteta vazduha u četvrtak su imali priliku da pregledaju informatičko rješenje aplikacije i daju svoje sugestije, na osnovu kojih će se ona dalje unaprjeđivati.

„Za početak uskladiti terminologiju sa međunarodno priznatom praksom ocjenjivanja kvaliteta vazduha“, dodaje se u saopštenju.

Iz Agencije su pojasnili da je Vazduh.me naziv aplikacije koja, ne samo da prikazuje koncentracije PM2,5 i PM10 čestica u vazduhu, već u realnom vremenu pruža savjete kako se ponašati u tim uslovima.

Agencija, kako su podsjetili, upravlja Državnom mrežom za praćenje kvaliteta vazduha putem koje je javnost informisana o tome, a podaci su dostupni na veb portalu Agencije.

„Pomenutom aplikacijom, pojednostavljen je proces pristupa ovim informacijama, omogućavajući građanima da ih lakše i brže dobiju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se podaci koje aplikacija koristi direktno preuzimaju sa Državne mreže, a savjeti unutar aplikacije pripremljeni su u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore.

„Planirana je kampanja koja će uključiti sve lokalne i nacionalne medije, kako bi sa istom upoznali što veći broj građana koje bi navikli da koriste zvanične izvore informacija, te da pravovremeno reaguju i zaštite svoje zdravlje“, kazali su iz Agencije.

Aplikacija je besplatna i dostupna je za sve uređaje, a može se preuzeti sa Play Store-a i App Store-a.

