Pokrenuće postupak u slučaja nasilja nad tinejdžerom u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda pokrenuće postupak u cilju praćenja postupanja nadležnih organa u slučaja nasilja nad tinejdžerom u Podgorici, koje se dogodilo prije dva dana.

Iz te institucije saopštili su da su zabrinuti povodom tog slučaja i da u kontinuitetu, već duži niz godina, ukazuju da je nasilje nad djecom neprihvatljivo i da se ničim ne može opravdati.

Oni su kazali da zabrinjavaju učestalost, težina pojavnih oblika i posljedice s kojima se brojna djeca i mladi suočavaju, a nerijetko i nedjelotvornost mjera koje se preduzimaju.

“O potrebi da dodatno i na svim nivoima radimo na jačanju tolerancije, poštovanju različitosti, kulturi dijaloga i zaštiti od diskriminacije, govori i navodna pozadina incidenta od prije dva dana, kada je mladić napadnut zbog nošenja obilježja jednog fudbalskog kluba”, kaže se u saopštenju.

Iz institucije Zaštitnika naveli su da se skoro svakodnevno izvještava i o vrlo opasnim trendovima, „izazovima“ na društvenim mrežama, koji uglavnom podstiču nasilje, ili neke druge oblike opasnog ponašanja za djecu i mlade, čemu je vrlo teško stati na put.

Kako su poručili, u borbi sa tim negativnim društvenim pojavama globalnih razmjera, svi koji rade sa djecom i za djecu moraju ojačati preventivne mjere i međusektorsku saradnju.

“Posebno kod ovako ekstremnih oblika nasilja, kojih je sve više, kao i govora mržnje u javnom prostoru, apelujemo na sve nadležne organe i službe da postupaju promptno i odgovorno kako bi odgovorili svojim dužnostima u borbi protiv te pojave i kako bi se svi oblici nasilja temeljno ispitali”, kaže se u saopštenju.

Iz institucije Zaštitnika rekli su da su porodice primarno dječje okruženje i uglavnom izvor vaspitanja i usvajanja obrazaca ponašanja.

“Ohrabrujemo sve roditelje i staratelje da potraže stručnu pomoć u situacijama kada shvate da njihovo zalaganje nije dovoljno da sa djecom prevaziđu problematično ponašanje”, naveli su iz te institucije.

Oni su ukazali da su često žrtve djeca koja ničim nijesu izazvala nasilničko ponašanje niti uticala da se ono desi.

“A sa druge strane, nažalost, konstatujemo da adekvatan odjek u javnosti često izostaje, što je posebno pogubno i štetno za borbu protiv te pojave”, kazali su iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Oni su apelovali na sve koji su u saznanju da prijave slučajeve vršnjačkog nasilja.

“Jer, osim pružanja podrške žrtvi u prevazilaženju traume u tako osjetljivom životnom dobu, istovremeno je neophodno pojačano raditi i sa onima koji nasilje vrše, kako bi pokušali spriječiti da njihovo ponašanje preraste u još ekstremnije forme nasilja, kriminaliteta i povratništvo”, ističe se u saopštenju.

