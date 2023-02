Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći, u ulici Goce Delčeva u Podgorici, jutros je poginuo S.N.(48).

Iz policije saopšteno da je putničko motorno vozilo udarilo u drvo.

Navodi se da je naložena obdukcija.

Saobraćajna nesreća se dogodila u jedan sat i 45 minuta.

