URA predstavila Platformu za razvoj energetike u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA predstavio je Platformu za razvoj energetike u Crnoj Gori, čija bi primjena trebalo da doprinese značajnom rastu ekonomije, saopštili su njihovi predstavnici.

Platformu, koja je rezultat zajedničkog rada istaknutih stručnjaka iz energetskog sektora, predstavilo je udruženje MNE 4E u saradnji sa nezavisnim stručnjacima i profesorima iz Crne Gore i regiona.

„U nedostatku jasne vizije na državnom nivou, u vezi sa ključnim pitanjima razvoja energetike i ekologije, našim konkretnim predlozima želimo da doprinesemo razvoju Crne Gore u ovim oblastima“, neveli su iz Građanskog pokreta URA.

Oni su predstavili 20 načela platforme koja predviđa poštovanje ekologije i očuvanje životne sredine, te povećanje energetske efikasnosti, a samim tim i rast ekonomije.

Ključna načela platforme su odbijanje prodaje Elektroprivrede (EPCG), koja je treba da bude nosilac razvoja sektora energetike, kao i otpor energetskoj uvoznoj zavisnosti. Načelima se predviđa realizacija projekata OIE, energetska efikasnost proizvodnih objekata, ekološki rekonstruisana TE Pljevlja od kraja naredne godine, kao i modernizacija parnog turbopostrojenja u njoj.

Načelima je predviđeno povezivanje elektroenergetskog sa sektorima grijanja i industrije, optimizacija poslovanja Rudnika uglja, saradnja sa NVO sektorom, usvajanje Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, sistemtska kontrola i koordinacija rada energetskih kompanija, monitoring stanja proizvodnih objekata EPCG, uvođenje algoritamskog trgovanja električnom energijom i novi modeli finansiranja projekata.

Među načelima su i povezivanje sa EU tržištem električnom energijom, konsolidacija poslovanja kompanija u vlasništvu EPCG, investicije u prenosni i distributivni sistem, multisektorski zadaci u oblasti unapređenja životne sredine na putu Crne Gore prema EU i primjena tehnologija za skladištenje energije.

Članovi udruženja su: Martin Ćalasan, Ivan Šaranović, Zoran Šljukić, Brankica Mosurović, Goran Šućur, Željko Čvorović, Ana Zorić, Ratko Dubljević, Đorđe Garčević, Nikola Batrićević i Danilo Damjanović.

„U narednom periodu udruženje MNE 4E će organizovati okrugle stolove i panele kako bi kroz kvalitetne debate dodatno unaprijedili platformu, a na taj način kroz definisanje i rješavanje problema na poljima energetike i ekologije pomogli bržem ekonomskom razvoju Crne Gore“, navodi se u saopštenju Građanskog pokreta URA.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS