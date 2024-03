Podržavaju inicijativu za obeštećenje golootočkih žrtava

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) podržava inicijativu za obeštećenje golootočkih žrtava koju je najavio predsjednik Države Jakov Milatović, saopšteno je iz te nevladine organizacije (NVO).

Milatović je ranije danas najavio da će inicirati sastanke sa predstavnicima relevantnih institucija i udruženja u cilju donošenja zakona o obeštećenju golootočkih žrtava.

„Podržavamo i pohvaljujemo naravno inicijativu predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića“, poručili su iz HRA.

Iz te NVO su podsjetili da su u septembru 2019. godine tadašnjem premijeru Dušku Markoviću podnijeli inicijativu za donošenje zakona u Crnoj Gori o rehabilitaciji i obeštećenju žrtava političkog progona – zatvorenika i zatvorenica Golog otoka, Svetog Grgura i drugih zatvora.

„Predložili smo da Vlada hitno oformi radnu grupu za izradu ovog zakona i da u radnu grupu uključi predstavnika Udruženja „Goli otok“ i druge predstavnike civilnog sektora. Ni ta, ni naredne vlade nijesu prihvatile da se time bave“, naveli su iz HRA na Fejsbuku /Facebook/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS