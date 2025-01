Podrška Poljske ubrzanom evropskom putu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Poljska će, kao predsjedavajuća Savjetom Evropske unije (EU), biti puna podrška Crnoj Gori na ubrzanom evropskom putu, poručeno je sa sastanka premijera Milojka Spajića i otpravnice poslova u Ambasadi Poljske, Malgožate Lakote Miker.

Kako se navodi u saopštenju Spajićevog kabineta, na sastanku je istaknuto da je Poljska spremna da obezbijedi uslove da se ubrza evropski put Crne Gore i zatvaraju poglavlja.

“Januar će u tom kontekstu dati dodatni zamah unapređenju odnosa dvije zemlje, zahvaljujući više susreta na najvišem nivou, koji će započeti sastankom Spajića i predsjednika Poljske Andžeja Dude u Davosu”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, u razgovoru je ukazano da je i evropska komesarka za proširenje Marta Kos, potvrdila da je tokom prošle godine odrađen veliki posao na EU putu, zbog čega je proces proširenja ponovo visoko na agendi.

„Naš put je proevropski i nikada nećemo odstupiti od njega. Poljska može biti jedan od motora u našim nastojanjima da nastavimo tokom 2025. zatvaranje poglavlja, kako bi već do kraja naredne godine završili pregovore“, naglasio je Spajić.

Miker je potvrdila da će Poljska na tom putu biti konstruktivan partner.

“Ocijenjeno je i da postoji puno prostora za dolazak većeg broja poljskih investitora, ali i turista, za koje crnogorski turistički potencijali mogu biti potpuno otkrovenje”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je ocijenjeno da će unapređenje infrastrukture, posebno aerodroma, biti veliki impuls.

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku je zaključeno da će biti intenzivirane aktivnosti sa ciljem realizacije zvanične posjete Spajića Poljskoj.

